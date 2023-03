Rumunský súd prepustil Adrewa Tatea a jeho brata z väzenia. Slobodu si ale veľmi neužijú

Kontroverzný influencer Andrew Tate a jeho brat Tristan budú prepustení z rumunského väzenia, rozhodol sudca. Rozsudok s okamžitou platnosťou im však zároveň nariaďuje domáce väzenie, informuje BBC.

Obaja sa budú musieť zdržiavať vo svojich domovoch a na to, aby ich vo výnimočných prípadoch opustili, bude potrebný súhlas súdu. Bratia boli zatknutí ešte v decembri 2022 pre podozrenie z obchodovania so ženami. Domáce väzenie bude trvať minimálne do 29. apríla a o ďalšom postupe sa ešte rozhodne.

Prezradila ho pizza

Mimoriadne bizarný bol spôsob, akým sa influencer prezradil, že sa nachádza v Rumunsku a miestna polícia ho mohla zatknúť. Osudným sa mu totiž stala krabica od pizze, ktorá sa nachádzal v jeho reakcii na Gretu Thunberg.

Práve v tomto videu si v jednej chvíli Tate vyžiada od nejakej osoby za kamerou pizzu. V momente, keď pred ním pristane krabica s pizzou, je viditeľné, že ide o jednu z rumunských pizzerií, konkrétne Jerry’s Pizza. O pár hodín neskôr vykonali jednotky Riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmuraziu v sídle bratov Tateovcov, ktoré sa nachádza v severnej časti Bukurešti.