Roztrhal zvitok Mao Ce-tunga v hodnote 255 miliónov. Muž ho od zlodejov kúpil za 54 eur

Kaligrafický zvitok bývalého čínskeho vodcu Mao Ce-tunga v odhadovanej hodnote miliónov dolárov, ktorý minulý mesiac ukradli pri lúpeži v Hongkongu, našli poškodený a rozpolený.

Polícia koncom septembra zatkla 49-ročného muža, dôvodom bolo podozrenie z manipulácie s ukradnutým majetkom. Podľa The South China Morning Post cenný predmet rozrezal na dve časti po tom, ako ho kúpil za 500 hongkonských dolárov (zhruba 54 eur) a domnieval sa, že si zadovážil falošný exemplár.

Thieves stole $645 million in artifacts from a Hong Kong apartment, including 24,000 vintage stamps, 10 bronze coins and 7 scrolls believed to be written by Mao Zedong.

The break in the case? The cabdriver who drove them from the scene, the police said.https://t.co/OcdorRUhky

