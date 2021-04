Rover Perseverance poslal z Marsu zatiaľ svoju najvydarenejšiu selfie. Odfotil si “hlavu” a “krk”

Rover Perseverance sa na Marse nachádza od polovice februára a už nás zásobuje veľkým množstvom fotografií. Podobne, ako jeho predchodca, rover Curiosity, aj Perseverance má záľubu v “selfie”.

Marťanská selfie

Keď sa rover dostal do svojho nového marťanského domova v kráteri Jezero, začal posielať na Zem fotografie, a to aj samého seba. Stále síce čakáme na fotografiu celého rovera, no včera pomocou fotoaparátu SHERLOC WATSON pripevneného k robotickému ramenu, sa roveru podarilo vytvoriť selfie, na ktorom sa nachádza jeho “hlava”, uvádza portál Science Alert.

Portrait of the Artist as a Young Bot WATSON digital image

Množstvo senzorov a kamier

“Hlava” je v skutočnosti stožiar, na vrchole ktorého sú namontované kamery používané na snímkovanie Marsu. Veľkou okrúhlou kamerou je SuperCam vybavený laserom a spektrometrom na analýzu hornín. Pod ním sa nachádzajú dva obdĺžnikové objektívy Mastcam-Z, ktoré snímajú farebné, 3D a panoramatické zábery vo vysokom rozlíšení.

Na pomyselnom “krku” je Mars Environmental Dynamics Analyzer, ktorý je vybavený senzormi na sledovanie počasia na Marse, vrátane merania množstva veľkostí všadeprítomných červených prachových častíc.

Prvá správa o počasí z dňa pristátia rovera na Marse hovorila o teplote -20 stupňov Celzia, ktorá krátko na to ešte poklesla na -25,6 stupňov Celzia. Atmosféra však bola čistejšia v porovnaní s atmosférou v kráteri Gale, kde funguje rover Curiosity.

Mimochodom, Curiosity stále preskúmava svoj domovský kráter aj 8 a pol roka po tom, ako sa tam dostal. Na záberoch, ktoré posiela, je vidno, že je pokrytý vrstvou prachu. To ale nie je problém, ako bol v prípade Opportunity, kde zakrytie solárnych panelov prachom spôsobilo stratu energie. Curiosity aj Perseverance fungujú vďaka jadrovému štiepeniu plutónia a nie sú tak odkázané na Slnko.

Medzitým sa pozornosť upiera na minihelikoptéru Ingenuity, ktorá sa už nachádza mimo Perseverance a momentálne prebiehajú testy jej systémov. Ak všetko pôjde správne, tak 11. apríla by mala vzlietnuť.