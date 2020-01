Rok 2020 bude silný. Toto sú najlepšie sci-fi filmy, ktoré dorazia do našich kín

Každý rok vieme, približne na aké filmy sa môžeme tešiť. Niekedy sú štúdiá ohľadom detailov tajnostkárske a inokedy sú zasa na informácie veľmi štedré. Jedno je však jasné – že pri týchto projektoch sa máme v sci-fi žánri naozaj na čo tešiť. Poďme sa teda pozrieť na to, ktoré projekty by určite nemali v roku 2020 ujsť vašej diváckej pozornosti.

Dune / Duna

Ikonická kniha Franka Herberta, ktorá je považovaná za absolútny vrchol sci-fi/vesmírnej fantasy literatúry konečne dostne poriadnu filmovú podobu. Réžie sa ujal Denis Villeneuve, ktorý stojí aj za veľkolepým rebootom ikonického sci-fi Blade Runner 2049.

Dátum slovenskej premiéry: 17. december 2020

Bill & Ted Face the Music

Bill & Ted sa vracajú. Komediálne duo, ktoré sa na plátnach kín prvýkrát objavilo už v roku 1989, sa konečne vracia. V hlavných úlohách sa vracajú Keanu Reeves a Alex Winter. Pokiaľ ste predošlé dva filmy dodnes nevideli, určite by ste to pred premiérou mali napraviť.

Dátum slovenskej premiéry: zatiaľ nebol stanovený

Godzilla vs. Kong

Nové filmy zo sveta Godzilly sú skutočne na úrovni. Aj keď sa môže zdať, že téma kaiju monštier je už mierne otrepaná, posledné tri filmy dokazujú, že sa stále dá prísť s novátorským prístupom a vytvoriť zábavnú popcornovku, ktorá natoľko láka masy, že dostáva už štvrté pokračovanie.

Dátum slovenskej premiéry: 19. november 2020

Artemis Fowl

Vo svete scif-fi zamieša karty aj Disney. A tentokrát výnimočne nie v Marvel kabáte, ale pod svojou vlastnou značkou. Film Artemis Fowl je adaptáciou rovnomennej knižnej predlohy. Na plátna kín by mal film doraziť pred letom a tešiť sa môžeme na štýlovú réžiu Kennetha Branagha, ktorý stál aj za najnovším filmovým spracovaním Vraždy v Orient Expresse. Na scenári sa pracovalo už od roku 2006 a tak sme naozaj zvedaví, do akého štádia sa dostal film, ktorého hviezda mala na začiatku projektu len dva roky.

Dátum slovenskej premiéry: 28. máj 2020

Sonic the Hedgehog / Ježko Sonic

Na internete sa strhla vlna kritiky krátko po tom, čo štúdio Sony vypustilo do sveta svoj prvý trailer na filmového Sonica. Po veľkom naliehaní a kritike zo strany verejnosti nakoniec štúdio oznámilo redizajn hlavnej postavy a my sa jej dočkáme už budúci rok.

Dátum slovenskej premiéry: 20. feburár 2020

Black Widow

Avengeri síce dostali záverečné titulky, no to neznamená, že štúdio Marvel zaspalo na vavrínoch, práve naopak. V priebehu budúceho roka nám doručí niekoľko skvelých seriálov pod záštitou streamovacej služby Disney Plus. Okrem toho ale dorazí v sólovom filme aj Black Widow a podľa prvých ukážok to vyzerá tak, že na sklamanie sa skutočne pripravovať nemusíme.

Dátum slovenskej premiéry: 30. apríl 2020

Free Guy

Že v súčasnosti sa už nedá prísť s originálnym nápadom na film? Tak toto tvrdenie si budete musieť vysvetliť s tvorcami filmu Free Guy. V jeho hlavnej úlohe si zahral Deadpool lepšie známy aj pod svojim civilným menom Ryan Reynolds. Film sleduje postavu muža, ktorý žije v zvláštnom abstraktnom svete a pomaly zisťuje, že je v skutočnosti iba NPC postavou v brutálnej videohre.

Dátum slovenskej premiéry: 9. júl 2020

TENET

Budúci rok sa na plátna kín opäť vráti aj jeden z najlepších režisérov súčasnosti. Nový projekt Christophera Nolana, režiséra, ktorý nám priniesol trilógiu o Temnom Rytierovi, vizionársky triler Počiatok, sci-fi Interstellar či vojnovú snímku Dunkirk, bude niesť názov TENET. Špionážny film, ktorý sa bude opäť hrať s myšlienkou ohýbania času by mal spájať niekoľko vzrušujúcich žánrov a sám o sebe hovorí, ako o najambicióznejšom Nolanovom projekte.

Dátum slovenskej premiéry: 16. júl 2020

The King’s Man / The King’s Man: Prvá misia

Obľúbená filmová séria o „Kingsmanoch“ opäť nadchne svojich fanúšikov. Tentokrát však tvorcovia stavili na prequel a my sa prenesieme do čias prvej svetovej vojny. Podľa trailerov je jasné, že sa opäť môžeme tešiť na štýlovú scénografiu, skvelý humor a herecký koncert.

Dátum slovenskej premiéry: 17. september 2020