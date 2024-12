Robbie Williams vyšiel s pravdou von, že si celý život pripadal hlúpy. S touto banalitou má spevák veľký problém

Známy spevák odhalil smelé plány a zároveň prehovoril o období, ktoré preňho nebolo jednoduché. V minulosti totiž bojoval s problémami, ktoré v tej dobe neboli až také známe. Hoci o úspech v speváckej kariére nemal núdzu, pričom plody svojej práce si užíva doteraz, iné to bolo počas študentských čias, kedy školu opustil v predstihu.

Jeden z najobľúbenejších spevákov na svete a bývalý člen úspešnej kapely Take That Robbie Williams priznal, že sa celý život cítil byť „hlúpym“, ako napísal denník Dailymail. Na vine bola dyslexia a tiež ADHD, s ktorými bojoval a ktoré ho pripravili o získanie kvalifikácie o vzdelaní. Hoci v súčasnosti deti zvládajú školu aj s poruchami učenia, počas jeho mladosti neboli až také známe a dobre chápané. Aj preto mu trvalo celé roky, kým sa zbavil pocitu nedostatočnosti.

Skúšky skončili fiaskom

Ako ďalej povedal Robbie Williams, po získaní osvedčenia o vzdelaní zrejme zváži v budúcnosti univerzitu, pričom dokonca naznačil televíznu reláciu, ktorá by nasledovala jeho cestu späť do školy. Spevák, od ktorého by mnohí očakávali výborné hodnotenie v angličtine, histórii a geografii, nakoniec zlyhal vo všetkých skúškach a nedokončil školu, ktorá išla na vedľajšiu koľaj kvôli skupine Take That.

„Nedostal som lepšiu známku ako Déčko a vo všetkom ostatnom som zlyhal alebo som sa nedostavil na skúšku. Naozaj sa chcem vrátiť a napraviť to. Celý život som sa cítil hlúpo, pretože v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sme o dyslexii nevedeli veľa,“ uviedol Robbie pre The Sun, ktorý trpel dyslexiou, dyskalkúliou a ADHD. Zo školy tak odišiel v domnení, že je hlúpy a že bude trvať celú večnosť, kým sa z toho dostane.

