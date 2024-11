Robbie Williams oznámil smutnú správu, ktorá mnohých prekvapí. Priznal náročnú situáciu v rodine

Slávny spevák sa nedávno dozvedel diagnózu, z ktorej mnohým naskakujú zimomriavky. Najhorší je na tom fakt, že ide o zdravie jednej z najmilovanejších osôb v jeho živote. Jeho mama údajne trpí neurodegeneratívnym ochorením, konkrétne demenciou.

Bývalý člen hudobnej skupiny Take That Robbie Willliams to nemá v živote také jednoduché. Hoci si vybudoval úspešnú spevácku kariéru, ktorá ho dostala medzi najslávnejšie osobnosti na svete, iné je to v prípade jeho súkromia. Štyri roky po tom, ako jeho otcovi Petemu diagnostikovali Parkinsonovu chorobu, sa spevák dozvedel ďalšiu zdrvujúcu správu – jeho mama Janet má demenciu, ako píše Dailymail.

…after show party tonight….first picture of Rob with his mum and dad for 45 years….!! a little bit of history that just had to be shared…proud parents!..well done son…🕺⭐ pic.twitter.com/oWY1xN8bwy

— Pete Conway (@poppapete299) March 7, 2019