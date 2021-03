Richard Sulík: Nastal čas, aby sme sa bavili o rekonštrukcii vlády. Premiér proti sebe poštval všetkých

Rokovania v stranách Za ľudí a SaS o situácii v koalícii, jej ďalšom fungovaní a postupe jednotlivých strán pokračovali aj dnes. Viaceré zdroje pre TASR potvrdili, že strany diskutovali aj medzi sebou. Ministerky zo strany Za ľudí Veronika Remišová a Mária Kolíková na rokovaní vlády neboli.

Po vláde vystúpil na tlačovej konferencii predseda SaS Richard Sulík. “Nemáme problém, že vakcína bola nakúpená, súhlasili sme aj s uznesením, len ak bude mať registráciu EMA, alebo bude mať kladné hodnotenie ŠÚKL. Uznesenie nebolo schválené, vetovala ho Veronika Remišová. Minister zdravotníctva sa rozhodol využiť svoju kompetenciu, tú rešpektujeme. Sme za to, aby tí, čo chcú byť očkovaní po informovanom súhlase aj očkovaní mohli byť,” povedal Sulík na úvod.

Takto vakcíny nevítal ani Orbán

S tým všetkým teda strana nemala problém. Čo však bolo neprimerané, je prezentácia dovozu. “Takéto okázalé vystupovanie na letisku bolo neprimerané, nerobil to ani Orbán,” povedal Sulík a následne komentoval aj odškodňovanie zavretých prevádzok. Reštaurácie sú zavreté štyri mesiace, obchody dva mesiace. “Stále pri pomoci dochádza, že sme konfrontovaní s ťažkými osudmi. Mnoho firiem ide do krachu.” Sulík dnes predložil tretíkrát zákon o odškodnení, na rokovanie však zákon predložený nebol, vládou to neprešlo.

V hre je rekonštrukcia vlády

Nedávame žiadne ultimáta, ale máme jasnú predstavu. Požiadavkou SaS je otvoriť debatu o rekonštrukcii vlády, budeme sa o… Uverejnil používateľ Sloboda a Solidarita Streda 3. marca 2021

Zasadanie republikovej rady zvolal Sulík včera večer. Rozšírené bolo aj o poslancov. Rozprávali o vnútropolitickej situácii, o fungovaní vlády, o priestore na zlepšenie. Potvrdil, že sa stretli aj s členmi zo Za ľudí. “Nastal čas, aby sme sa bavili o rekonštrukcii vlády, je to vážna vec a je potrebné postupovať citlivo a hlavne s našimi partnermi.” Sulík sa chce stretnúť aj s Borisom Kollárom so Sme rodina aj s poslaneckým klubom OĽaNO. Nevylúčil ani stretnutie s prezidentkou a aj “inými hráčmi”. Vynechať z toho pani prezidentku by bola veľká chyba.

“Takto môžeme ďalej fungovať len veľmi ťažko. Boj s pandémiou nezvládame. Predseda vlády poštval proti sebe všetkých. Médiá, prezidentku, koaličných partnerov, združenia aj širokú verejnosť. Už pred tým nemôžeme zatvárať oči. Sme zásadne proti predčasným voľbám a určite ich nepodporíme. Po predčasných voľbách by nebolo lepšie zloženie vlády. Toto meniť nechceme a nepodporíme to ani hlasovaním v národnej rade ani účasťou v referende,” dodal na záver Sulík.

Najnovšie informácie sú také, predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová aj Richard Sulík sa dnes, v stredu 3. marca o 15.00 h, stretnú s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci v Bratislave, riešiť budú aktuálnu politickú situáciu. Richard Sulík má jasno v tom, ako by mala rekonštrukcia vlády vyzerať, nešlo by len o výmenu ministra zdravotníctva Krajčího.