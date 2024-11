Rezort kultúry zastavil dotácie pre LGBTI+ organizácie: „Šimkovičová diskriminuje skupinu občanov,“ tvrdí Iniciatíva Inakosť

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová v minulosti uviedla, že je proti podpore projektov spojených s LGBTI+ ľuďmi. Konkrétne uviedla, že od nej nedostanú „ani cent“. Jej slová sa stávajú realitou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vylúčili LGBTI+ ľudí

Podľa výsledkov dotačného programu pre znevýhodnené skupiny rezort úplne vynechal projekty LGBTI+ organizácií, upozornil Denník N. Šimkovičová vynechala aj dlhodobo fungujúce podujatia ako je Dúhový Pride, Filmový festival inakosti, alebo Drama Queer.

Financie nedostanú aj napriek tomu, že získali dostatok bodov od odbornej komisie, ktorá posudzovala projekty. Ide o podobný scenár ako pri programe Obnovme si svoj dom. Napriek tomu, že národná kultúrna pamiatka YMCA získala podporu komisie, rezort financie stopol.

Na kroky ministerstva upozornila občianska iniciatíva Otvorená kultúra! (OK!). Tá tvrdí, že snahou šéfky kultúry je vymazať LGBTI+ ľudí z verejného priestoru. „Šimkovičová sľubovala, že LGBTI+ projektom nedá ani cent. Teraz im účelovo škrtla podporu,“ píše OK!

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Otvorená Kultúra! (@otvorena_kultura)

Výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko pre interez uviedol, že tieto kroky zo strany zástupkyne štátu považuje za neprijateľné.

„Vyzýva na diskrimináciu skupiny slovenských občanov v kultúre len na základe ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Navyše sa to priamo týka aj väčšinovej populácie a napríklad zo svojich funkcií sú vyhadzovaní ľudia s odôvodnením, že podporujú LGBTI+ ľudí alebo projekty,“ upozornil.

Ministerstvo si za svojím rozhodnutím stojí

OK! dodáva, že rezort dlhé mesiace meškal s vyhlásením výzvy na podporu znevýhodnených skupín, v rámci ktorej sa každoročne uchádzali o financie na realizáciu aj dlhodobé kvír projekty. Po tom, ako bola výzva vyhlásená, mali žiadateľské subjekty len dva týždne na to, aby podali projekt, ktorý chcú realizovať do konca tohto roka.

„Ministerstvo bez odôvodnenia diskriminuje celú skupinu ľudí, ktorých postavenie je stále znevýhodnené po sociálnej i legislatívnej stránke. Tento brutálny zásah je v rozpore so zákonom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR,“ píše OK!

Ako uviedla hovorkyňa rezortu Petra Bačinská, ministerstvo si za svojím rozhodnutím stojí. „Návrh komisie a jej bodové hodnotenie má odporúčací charakter a o výslednom podporení, respektíve nepodporení rozhoduje minister. Na poskytnuté dotácie žiadatelia nemajú právny nárok,“ povedala pre Denník N.

Macko vidí problém aj vo forme, akou sa o stopke pre projekty dozvedeli. Podľa jeho slov zo strany ministerstva nedostali žiadne vysvetlenia a neprebehla ani komunikácia. O tom, že ich projekty nedostanú podporu, sa dozvedeli z elektronického systému na podávanie projektov, kde žiadne bližšie odôvodnenie nie je.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Filmový festival inakosti (FFi) (@ffi.sk)

„Pre Filmový festival inakosti to znamená, že časti programu a pôvodne plánovaných aktivít, ktoré mali byť hradené z dotácie MK, sa neuskutočnia. Ide o výpadok vo výške až do 30 percent rozpočtu. Program, ktorý sme tento týždeň zverejnili, je už po tejto úprave a uskutoční sa v celom rozsahu,“ hovorí.