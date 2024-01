Revolúcia v letectve: Odvezie 90 ľudí a preletí až 800 kilometrov. Prvé európske elektrické lietadlo chce dobyť oblohu

Holandský startup Elysian prišiel s originálnym konceptom dopravného lietadla. To má na svoj pohon využívať len elektrickú energiu z batérií a elektrické motory tak, ako elektromobily. Na jedno nabitie by malo preletieť aj 800 kilometrov a na palube unesie dokopy 90 pasažierov.

Môže byť budúcnosťou letectva

Ako informoval portál Simple Flying, lietadlo dostalo názov Elysian E9X. Vzhľadom na dlhý prelet a celkom dobrú nosnosť môže byť tvrdou konkurenciou pre klasické stroje.

Spoločnosť Elysian tvrdí, že dolet 800 kilometrov postačí na podstatnú časť kontinentálnych letov. Okrem toho firma očakáva ďalší pokrok v batériových technológiách. To by znamenalo dolet tisíc kilometrov, čím by tieto lietadlá mohli pokryť až 50 percent všetkých plánovaných letov.

Hlavnou výhodou Elysian E9X je vysoká energetická hustota batérií. Dosahuje až 360 Wh/kg. Pre porovnanie, lítium-iónové batérie v elektromobiloch Tesla až približne 100 Wh/kg.

Startup plánuje dostať stroj do vzduchu v roku 2033. Bude však čeliť veľkým výzvam a komplikovanému trhu. Airbus a Boeing, najväčší výrobcovia dopravných lietadiel, aktuálne zápasia s obrovskými problémami.

Dôvodom je zmena prostredia – v čase, keď začínali, boli normy oveľa voľnejšie a bezpečnostné opatrenia slabšie. To im umožňovalo jednoduchší vývoj.