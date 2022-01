Respirátor je od stredy povinný aj v exteriéri a na podujatiach. Lehota po prekonaní covidu sa zatiaľ skracovať nebude

Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní ochorenia COVID-19 zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá.

Povinnosť nosiť respirátor bude od stredy 19. januára platiť nielen v interiéri, ale aj v exteriéri v prípade, že nebude možné dodržať dvojmetrový odstup. Rovnako bude respirátor prekrývajúci ústa a nos povinný aj na hromadnom podujatí bez ohľadu na možnosť dodržať odstup dva metre od iných osôb. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Hovorkyňa ÚVZ Daša Račková pripomenula, že z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom platia aj výnimky, ich zoznam sa oproti predchádzajúcej vyhláške nezmenil. “Výnimku majú napríklad deti do šiestich rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, takisto zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám, alebo osoba pri výkone športu,” priblížila.

Lehota prekonania covidu sa zatiaľ nemení

V režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý v pondelok zverejnil nové vyhlášky k pandemickým opatreniam. Vyhláška vstupuje do platnosti v stredu 19. januára.

Nový režim OP+, ktorý bude platiť od stredy, bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok, ako napríklad fitnes, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie, ako aj krátkodobé ubytovacie služby – hotelové, turistické. Bude platiť aj pre vysokorizikové podujatia, ako oslavy, večierky, svadby, kary či diskotéky v prevádzkach.

V galériách a múzeách bude možné konať aj skupinové, nielen individuálne prehliadky. Knižnice sa zasa zaraďujú medzi prevádzky, ktoré sú prístupné v režime základ, teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status.