Relax v hernej zóne, pozeranie hororov či zaujímavé diskusie: Toto všetko môžeš zažiť na tohtoročnom festivale Grape

Festivalová sezóna je v plnom prúde a už čoskoro svoje brány pre milovníkov dobrej hudby otvorí aj Grape. Skvelý lineup ale ani zďaleka nie je to jediné, čo si na Grape môžeš užiť. Vedel si, že ťa tam čaká aj kopec optimizmu, hier a môžeš dokonca pomôcť aj prírode? Nie? Prezradíme ti viac.

Spája ľudí s dobrým srdcom

Júl sa pomaly, ale isto preklápa do augusta. Niekoľko dobrých festivalov už máme za sebou, no kopec zábavy a dobrej hudby ťa ešte len čaká. Jedným z letných zážitkov, ktorý si jednoducho nesmieš nechať ujsť, je festival Grape. Na pódiá sa postavia a rozhýbu ťa mená ako Nothing But Thieves, Tom Odell, Michael Kiwanuka, Konstantin Sibold, Medial Banana, Para, Yzomandias či Korben Dallas. Príde aj Laci Strike a mnoho ľudí, ktorých určite chceš zažiť.

Všetci ale dobre vieme, že aj keď je festival najmä o hudbe, očakávame aj niečo viac a Grape tvoje priania jednoznačne vypočuje a splní. Jedným z lákadiel, ktoré si môžeš vďaka Orange užiť, je napríklad herná zóna Orange eSport Hub. Medzi počúvaním svojich obľúbených interpretov si môžeš odskočiť trochu zrelaxovať k populárnym konzolovým hrám.

Orange totiž ako technologický partner VAR-u (video asistent rozhodcu), prináša na Grape aj egamingovú podobu futbalu s možnosťou zahrať si s reprezentáciou Slovenska v EA FC. Tých súťaživejších a odvážnejších čakajú aj turnaje, v ktorých môžeš získať skvelé ceny.

Dones svoj starý telefón, dostaneš darček

Mimochodom, vedel si, že Orange ti na Grape pomôže pomôcť prírode? Ak totiž prinesieš do Orange zóny svoj starý a nefunkčný mobil, o jeho ekologickú recykláciu bude na 100 % postarané. Okrem toho dostaneš ako príjemný darček jednorazový dátový balík 10 GB s platnosťou na 1 mesiac. Ak prídeš odovzdať svoj starý mobil na recykláciu, Orange tiež daruje finančnú čiastku neziskovej organizácii Návrat.

Overená klasika

Ak práve nemáš po ruke nefunkčný mobil, v zóne Orange expertov bude dobre postarané aj o tie funkčné. Dostať tu môžeš užitočné poradenstvo týkajúce sa digitálnych technológií, dozvieš sa však viac aj o festivalových benefitoch, ktoré nesmieš premeškať. Ak ju ešte nemáš, nalepia ti tu tiež na tvoje mobilné zariadenie ochrannú fóliu. Po ruke majú aj predplatenú kartu Prima, ak by si náhodou potreboval, a tým pádom je 10 GB benefit naozaj pre každého, a to nemusíš byť ani zákazník Orangeu. Na Grape nájdeš aj overenú klasiku v podobe solárnej nabíjačkárne, kde ti telefón postrážia a vrátia nabitý.

A čo ešte Grape ponúka? Diskusie o hudbe, umení, literatúre, cestovaní, závislostiach, o duševnom zdraví a ďalších témach si môžeš užiť v Urban markete. Tvoje vedomosti preverí kvíz a ak sa rád tak trochu bojíš, nezabudni sa zastaviť aj na nočné premietanie ikonických hororových klasík. Chýbať nebudú napríklad The Exorcist alebo The Shining, z ktorých budeš mať zimomriavky.

Dozvieš sa, čo si nevedel

Zažiť môžeš aj nahrávanie podcastu, dozvieš sa napríklad, čím sa inšpiruje pri tvorbe hudby The Curly Simon, a prečo sa rozhodol ostať na Slovensku. Gleb zas porozpráva napríklad o tom, či by sa podľa neho umelci mali vyjadrovať k aktuálnemu dianiu a kam smeruje slovenská rapová scéna. Možno sa dozvieš, čo si nevedel – aj o histórii slovenského hiphopu.

Budeš mať tiež šancu osobne sa stretnúť so zástupcami festivalu Grape, ktorí ti povedia nielen o svetlých stránkach festivalového pozadia, ale aj o tých náročnejších, o ktorých otvorene hovorí málokto. Spoločnosťou dnes viac ako kedykoľvek rezonujú aj témy týkajúce sa duševného zdravia, napríklad aj závislostí na alkohole, drogách či sociálnych sieťach. Nikdy nevieš, kto z tvojho okolia raz bude potrebovať pomoc a tu sa dozvieš, ako na to, a kde hľadať. Diskutovať sa bude aj o tomto.

Tešiť sa môžeš, samozrejme, aj na hory dobrého a kvalitného jedla a pitia. Jednoducho, na Grape na trenčianskom letisku nájdeš všetko, čo chceš počuť, naučiť sa, zažiť a ochutnať. Nerob si teda na 9. až 10. augusta žiadne iné plány.