Rekordný počet obetí aj nakazených v Česku. Od dnes platia nové prísne opatrenia

V pondelok zomrelo v Česku 136 ľudí s ochorením COVID-19, najviac za jediný deň od začiatku epidémie. Vyplýva to z údajov na webe českého ministerstva zdravotníctva. Bilancia navyše nemusí konečná, pretože údaje bývajú doplňované postupne. V utorok večer to napísal spravodajský portál Novinky.cz.

Počet ľudí nakazených novým druhom koronavírusu, ktorí zomreli, sa už týždeň pohybuje nad hranicou sto prípadov za deň a má stúpajúci trend. Za utorok ich zatiaľ pribudlo “len” 72, ale je pravdepodobné, že konečný počet bude výrazne vyšší, uviedli Novinky.cz. K skorej rannej hodine už bolo číslo aktualizované na 98, môže sa ešte zvýšiť.

Celkovo v Česku od začiatku epidémie zomrelo už 2517 nakazených. Pribúda aj pacientov, ktorých s infekciou museli hospitalizovať. V pondelok stúpol ich počet o 578 na 6191 prípadov, čo je najväčší medzidenný nárast. Pacientov v ťažkom stave pribudlo 65 na 893.

Za utorok pribudlo 15 663 nakazených, prekonal sa tak rekord z piatku. Počty nových prípadov a úmrtí sa však nedarí znižovať. Nepomohli ani tvrdšie opatrenia, uviedli Novinky.cz.

Nové opatrenia

V pondelok sa v súvislosti so situáciou zišla aj česká vláda, ktorá rozhodla o sprísnení opatrení. “Aktuálna situácia sa vyvíja komplikovane, zatiaľ nevidíme pokles,” vyjadril sa na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Roman Prymula s tým, že zdravotnícky systém je v ohrození. Spolu s ministrom priemyslu a obchodu Karlom Havlíčkom preto oznámili ďalšie nariadenia, ktoré by mali platiť týždeň, do 3. novembra.

O polnoci začalo v Česku platiť nariadenie vlády, ktoré sprísňuje doterajšie pravidlá – napríklad sa zaviedla úplná novinka, nočný zákaz vychádzania. Tiež sa obmedzili cesty počas dňa, keď je možné ísť do práce, na nákup základných potrieb či k lekárovi.

