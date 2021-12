Reklamným telefonátom od nového roka môže odzvoniť. Ak sa registrujete do tejto databázy, už vám nikdy nezavolajú

Zažil to už každý z nás. Volá vám neznáme číslo, vy rozmýšľate, kto by to asi tak mohol byť. A po zodvihnutí mobilu je úplne jasné, že ide o reklamný telefonát. Tak toto by malo od nového roka už skončiť, informovala verejnoprávna RTVS.

Spoločnosti budú musieť využívať rovnaké predčíslie

Spotrebitelia by po novom mali mať väčšiu kontrolu nad reklamnými telefonátmi. Priniesť by to mal nový zákon o telekomunikáciách. “Už podľa čísla bude zrejmé, že volá niekto, kto vám chce niečo ponúknuť alebo predať,” napísala RTVS.

“Už v lete budú musieť spoločnosti, ktoré chcú telefonovať ľuďom za účelom marketingu, využívať predčíslie začínajúce 0888…,” povedal v reportáži RTVS Roman Vavro z Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. To znamená, že bude len na vás, či takýto hovor prijmete.

Novinkou bude aj databáza nazvaná “Nevolajte mi”, ktorá by sa mala spustiť v novembri 2022. Tam sa bežný spotrebiteľ bude môcť nahlásiť, že nechce byť kontaktovaný za účelom priameho marketingu.