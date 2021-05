Ráno nemáte na pozemku nič, večer spíte vo svojom. Mobilný dom Kolodom od 36-tisíc nahradí aj trojizbový byt

Mobilné domy získavajú na svojej popularite nielen v zahraničí, ale aj u nás na Slovensku. Prinášajú zaujímavý koncept bývania, v ktorom si môžu prísť na svoje zákazníci s rôznymi požiadavkami. Ak ste sa s týmto typom bývania nestretli, alebo sa obávate diskomfortu či stiesneného priestoru, Kolodom vás presvedčí o opaku a ukáže, ako bývanie v mobilnom dome skutočne vyzerá.

Kolodom je projekt dvojice mladých slovenských architektov Tomáša Mrvu a Samuela Župu, ktorí sa rozhodli priniesť všetkým záujemcom netradičné moderné bývanie v mobilných domoch. Vznikol na základe ich osobných skúseností s klientami a ich nárokmi, ktorým sa snažili vyhovieť.

“Stretávali sme sa so zákazníkmi, ktorí chceli bývať vo svojom veľmi rýchlo,” hovorí Tomáš. Stavba murovaných domov je dlhý proces a treba pri nej myslieť aj na nutné vybavenia stavebného povolenia. “Rozhodli sme sa, že to chceme urýchliť.” Pri kúpe mobilných domov Kolodom máte oveľa menej papierovačiek ako pri stavbe klasických domov.

Ráno máte prázdny pozemok, večer už prespávate v novom dome

Mobilný dom je typ bývania, ktoré môže vzniknúť úplne podľa vašich predstáv so všetkými nárokmi, ktoré máte a zároveň nemusíte čakať dlhé mesiace na jeho realizáciu. Ako nám prezradil Tomáš, doslova ráno na pozemku nič nemáte a večer už môžete prespať v novom bývaní.

“Jeden mobilný dom vieme vyrobiť do pol roka, záleží od vybavenia.” V jeho interiéri nechýba obývacia izba, spálňa, kúpeľňa a kuchyňa. Dokonca môže disponovať aj terasou. Ponúka tak dostatok priestoru na bežný život alebo trávenie voľného času uprostred prírody.

Atraktívne po dizajnovej stránke aj funkčné

Mobilné domy Kolodom sú zaujímavé aj po vizuálnej a dizajnovej stránke. “Sme mladí ľudia a chceme ísť aj s dizajnom trochu dopredu.” Už na prvý pohľad pôsobia moderne, zároveň sú však ohľaduplné k prírode, keďže sú vyrobené z ekologických materiálov.

Sú charakteristické prírodnou izoláciou, použitými biodoskami, vysokou mierou recyklácie a šetrnosťou k prírode. “Chceli sme ísť cestou minimalizovania plastov, pretože si myslíme, že je s nimi celosvetový problém, hlavne z hľadiska znečisťovania životného prostredia.”

Ekologický, vyrobený z prírodných materiálov

“Mobilné domy veľa ľudí využíva v záhradkárskych oblastiach, na rekreačné účely, v prírode a, samozrejme, aj celoročne na bývanie. Okrem toho si myslíme, že spätosť s prírodou dodáva človeku jedinečné pocity, ktoré nikde inde nezíska.” Ak by ste si váš domček chceli umiestniť priamo do prírody, dokonale dotvorí túto autentickú a čistú atmosféru.

Jeden z najväčších mýtov, ktoré kolujú ohľadom mobilných domov, je predstava, že sú neútulné, že sa v nich budete musieť krčiť a nedokážu priniesť pohodlie.

Ďalším zámerom tvorcov Kolodomu bolo vytvoriť bývanie, v ktorom sa jeho majitelia budú cítiť komfortne. A tomuto prispôsobujú aj jeho na mieru vyrobený interiér.

Každý kus je originál prispôsobený na mieru zákazníkovi

Kolodom má vo svojej ponuke päť modelov mobilných domov a jeden kontajnerový dom. “Dispozíciu domu vieme prispôsobiť pozemku aj zákazníkovi podľa toho, ako chce mobilný dom využívať.” Vo výsledku je tak každý z nich úplným originálom, ktorý vyhovuje požiadavkám každého jedného zákazníka.

“Na začiatku prídu klienti na obhliadku vzorového domu, ktorý je u nás v Liptovskom Mikuláši. Potom im pripravíme ponuku podľa ich individuálnych požiadaviek a navrhneme materiály v interiéri a exteriéri. Každý dom je špecifický, nie ako sériová výroba, je prispôsobený svojmu majiteľovi.”

Vedeli ste, že Kolodom má vlastný konfigurátor?

Pomocou konfigurátora si viete navrhnúť svoj model podľa vlastných predstáv, jeho rozmery, typ strechy, typy dverí, interiérového obkladu a kúrenia. Taktiež si môžete zvoliť také detaily, akými sú tvar kuchynskej linky, vybavenie, klimatizácia i veľkosť terasy.

“Mobilné domy Kolodom vyrábame aj vo verzii off-grid, čo znamená, že sa nemusia pripojiť na siete, ale môžu vyrábať elektrickú energiu prostredníctvom fotovoltaiky,” opisuje Tomáš. Čo sa týka vody, riešením môže byť aj studňa alebo filtrácia dažďovej vody. Vďaka tomu sa domček stáva úplne samostatným a ešte ekologickejším a šetrnejším k životnému prostrediu.

Výborné miesto na bývanie aj útek do prírody

Ďalšou výhodou je modularita. V praxi to znamená, že v prípade, že vám po čase bude Kolodom malý, viete si ku nemu dokúpiť ďalší a zdvojnásobiť veľkosť svojho doterajšieho domu. “Je to úplne jednoduché. Máme už predprípravy na túto moduláciu,” dodáva Tomáš.

Na otázku, či má viac ľudí záujem využívať Kolodom ako náhradu bývania, alebo ako miesto na rekreáciu, Tomáš hovorí, že je to približne na polovicu. “Veľa ľudí si hlavne teraz počas pandemickej situácie uvedomilo, že sú zavretí v byte, nemajú ani balkón a hľadajú náhradu alebo útek do prírody. Samotní zákazníci nás pomerne často kontaktujú s tým, že by mali záujem kúpiť Kolodom a vymeniť ho tak za bývanie v byte. Mnohokrát sa stane, že im v závere zvýšia financie aj na chod domácnosti či iné výdavky.” V takomto prípade vám totiž stačí pozemok so šírkou 6 metrov a mobilný dom môžete umiestniť kamkoľvek.

“Potom sú tu mladí ľudia, ktorí sa nechcú zadlžiť a využívajú ho celoročne na bývanie.” Ceny nehnuteľností neustále rastú a v dnešnej dobe kúpiť si čo i len jednoizbový byt, môže byť pre mnohých luxusom. Aj v tomto prípade dokáže byť mobilný dom výbornou náhradou vlastného bývania, pri ktorom sa nemusíte extrémne zadlžovať a zaťažovať vysokými hypotékami.

Vlastné nové bývanie bez vysokých hypoték

Kolodom je modernou alternatívou plnohodnotného bývania, dvojizbového a trojizbového bytu. Taktiež môže byť aj miestom, ktoré môžete využívať na trávenie voľného času. Jeho cena sa pohybuje od 36-tisíc eur, čo je v oboch prípadoch, vzhľadom na ceny bývania na Slovensku, výbornou sumou.

Tomáš v závere dodáva, že množstvo ľudí je napokon prekvapených, keď uvidia mobilný dom na vlastné oči. “Myslia si, že mobilné domy sú stiesnený malý priestor, ako napríklad karavan, v ktorom sa budú cítiť nekomfortne. To ale nie je pravda. Pretože v porovnaní s maringotkou je svetlá výška stropu rovnaká ako pri klasickom dome. Prídu k nám a sú milo prekvapení. Lebo lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť.”

Takýmto spôsobom ponúkajú svojim zákazníkom možnosť stráviť v už existujúcom mobilnom dome jednu-dve noci, aby si vyskúšali, ako im bývanie sadne. “Touto ponukou by sme chceli ľudí upovedomiť, že máme na Slovensku dostupnú alternatívu bývania. Keď sme s kolegom začínali, veľa mojich kamarátov malo mylnú predstavu o tejto idei, že sú to malé diskomfortné priestory – maringotky. Naša vízia bola úplne iná – vytvoriť pekné, plnohodnotné bývanie, ktoré si obľúbia rozličné vekové skupiny,” uzatvára Tomáš, jeden z architektov projektu Kolodom.

Dohodnite si obhliadku a presvedčte sa sami

Mobilný dom Kolodom ste mohli vidieť aj v relácii Nové bývanie, ktorá bola odvysielaná 18. 4. 2021. Prostredníctvom relácie môžete nahliadnuť do výroby Kolodomu a do moderných interiérov mobilných domov.

Viac informácií a zaujímavostí o projekte Kolodom nájdete na oficiálnej stránke, kde si môžete vyskúšať navrhnúť vlastný mobilný dom. Fotografie ich interiérov a exteriérov nájdete aj na Instagrame či Facebooku. Nezabudnite sa prísť presvedčiť na vlastné oči a dohodnite si obhliadku mobilného domu Kolodom v Liptovskom Mikuláši.