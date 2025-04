Rakvu s pápežom Františkom uložili do hrobky: V mariánskej bazilike pochovali pontifika po viac ako 350 rokoch

Po skončení pohrebnej omše v sobotu napoludnie na Námestí svätého Petra preniesli rakvu s pápežom Františkom naspäť do rovnomennej baziliky. Rakvu následne umiestnili do papamobilu, ktorý ju odviezol do asi šesť kilometrov vzdialenej Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore). Podľa aktualizovaného odhadu Vatikánu sa na pohrebnej omši zúčastnilo asi 250 000 veriacich, informuje TASR.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Cestu, cez ktorú prechádzal pohrebný sprievod, lemovali davy veriacich, niektorí skandovali pápežovo meno.

Špeciálne upravený papamobil sprevádzala kolóna motocyklov. Sprievod po odchode z Námestia svätého Petra prekročil rieku Tiber a cez ulicu Corso Vittorio Emanuele II. pokračoval na námestie Piazza Venezia a ďalej ulicami Via del Fori Imperati a Via Merulana. Kolóna tiež prešla popri významných rímskych pamiatkach – Hrobe neznámeho vojaka, Rímskom fóre či Koloseu.

Jednoduchý hrob

Uloženie pozostatkov pápeža do jednoduchého hrobu označeného nápisom Franciscus (‚František‘ v latinčine) bolo neverejné. V obľúbenej mariánskej bazilike zosnulej hlavy katolíckej cirkvi je pochovaných sedem ďalších pontifikov. Františka v nej uložili ako prvého pápeža po viac ako 350 rokoch.

Bazilika Panny Márie Väčšej je jednou zo štyroch väčších (pápežských) bazilík. Napriek tomu, že sa nachádza na talianskom území, je exteritoriálnou súčasťou štátu Vatikán.

Túžbu byť pochovaný vo svojej obľúbenej mariánskej bazilike pápež vyjadril už pred niekoľkými rokmi. Chrám navštevoval pred každou zahraničnou apoštolskou cestou a pomodliť sa do nej prišiel vždy aj po návrate.