Rakúsko plánuje ukladať ľuďom, ktorí sa budú vyhýbať povinnému očkovaniu, pokuty v sume niekoľko tisíc eur

Rakúsko plánuje ukladať ľuďom, ktorí sa budú vyhýbať povinnému očkovaniu proti koronavírusu, pokuty do sumy 3 600 eur.

Povinnú vakcináciu chce krajina zaviesť vo februári pre všetkých občanov vo veku od 14 rokov.

Prvá krajina v Európe, ktorá zaviedla povinné očkovanie

Informoval o tom vo štvrtok minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein. Zavedenie povinného očkovania rakúska vláda ako prvá v Európe ohlásila minulý mesiac. V uplynulých týždňoch načrtla podrobnosti navrhovanej legislatívy, pričom v tom má podporu dvoch z troch opozičných strán.

Šéf rezortu zdravotníctva uviedol, že výnimku z povinného očkovania budú mať tehotné ženy, hoci zdôraznil, že aj pre ne sa vakcinácia odporúča. Očkovať sa nebudú musieť ani ľudia, ktorým v tom bráni zdravotný stav, a ľudia, u ktorých ešte neuplynulo šesť mesiacov od zotavenia sa z ochorenia COVID-19.

V prípade ľudí, ktorí sa nedajú zaočkovať a nevzťahuje sa na nich výnimka, náčrt legislatívy ráta s pokutou do sumy 3 600 eur. Pri určení výšky pokuty sa však do úvahy bude brať príjem a finančné záväzky sankcionovaných ľudí. V Rakúsku je doteraz zaočkovaných 68 percent populácie, čo je v porovnaní so zvyškom západnej Európy relatívne nízka miera.