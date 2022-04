Putin sa mu hnusí, vzal si o 24 rokov staršiu ženu. Emmanuel Macron sa opäť stal prezidentom Francúzska

V nedeľu 24. apríla 2022 bol Emmanuel Macron opätovne zvolený za prezidenta Francúzska, pričom mu verilo 58,5 % voličov. Život francúzskej hlavy štátu je však aj okrem politickej kariéry plný zaujímavostí, kontroverzie či priateľstiev s najvplyvnejšími a najbohatšími ľuďmi v okolí.

Emmanuel Macron sa stal v noci z nedele na pondelok oficiálnym víťazom druhého, rozhodujúceho kola prezidentských volieb vo Francúzsku. Macron získal 58,5 % odovzdaných hlasov a potvrdil svoju silnú pozíciu nielen vo francúzskej, ale aj svetovej politike.

Aj keď má Macron ešte len 44 rokov, úrad prezidenta bude reprezentovať druhýkrát za sebou. Práve v roku 2017 sa vo veku 39 rokov stal najmladším prezidentom v histórii svojej krajiny. Vo Francúzsku sa totiž môže o post prezidenta uchádzať každý občan, ktorý spĺňa požiadavky a dosiahol vek 18 rokov.

Emmanuel Macron sa narodil 21. decembra 1977 v severofrancúzskom mestečku Amiens do rodiny lekára Jean-Michela Macrona, ktorý je okrem toho aj vysokoškolský profesor neurológie. S matkou Emmanuela, povolaním posudkovou lekárkou, sa rozviedli v roku 2010.

Macron nastúpil vo svojom rodnom meste aj na gymnázium, kde v roku 1993 stretol učiteľku menom Brigitte Trogneux. S vyučujúcou, ktorá ho viedla na hodinách latinčiny, francúzštiny a v divadelnom krúžku, si začal milostný románik. Tento vzťah tak započal aj napriek tomu, že Emmanuel mal 15 rokov, zatiaľ čo Brigitte bola v tej dobe 40-ročná vydatá žena s tromi deťmi.

Paradoxom je, že dnes už zosobášený prezident a Brigitte majú v manželstve deti, ktoré sú staršie ako ich nevlastný otec. Macron má 44, zatiaľ čo Sébastien Auzière má 46 a a jeho sestra Laurence je o rok staršia ako francúzska hlava štátu.

Po prevalení tejto kauzy sa obidve rodiny dostali do početných problémov a konfliktov. Rodičia tak Macrona požiadali, aby štúdium strednej školy dokončil v Paríži, ako sa aj stalo. Lenže láska mala v tomto prípade vlastné chodníčky.

Brigitte sa už ako slobodná žena rozhodla odísť za svojím partnerom do hlavného mesta, ktoré je od Amiens vzdialené približne dve hodiny jazdy autom. Macron zmaturoval a postupne sa s o 24 rokov staršou Brigitte stali oficiálnym párom.

Po absolvovaní prestížnej školy ENA (École Nationale d’Administration) v Štrasburgu, na ktorej študovalo viacero vrcholných francúzskych politických predstaviteľov, začal svoju kariéru v štátnej správe. V rokoch 2004 až 2008 pracoval na francúzskom ministerstve financií, odkiaľ prešiel do investičnej banky Rothschild & Cie.

Medzičasom, konkrétne v roku 2007, sa Macron oženil s už spomínanou Brigitte Troxneux. Na svadbe sa objavilo viacero miliardárov, podnikateľov či politických osobností.

Dnes je Emmanuel Macron jedným z najvplyvnejších politických lídrov, no kam až siahajú žačiatky jeho kariérnej politiky? V rokoch 2006 až 2009 bol členom Socialistickej strany. O tri roky neskôr sa stal zástupcom generálneho tajomníka kancelárie francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda, od augusta 2014 do augusta 2016 bol ministrom hospodárstva.

Počas svojho pôsobenia vo vláde sa zviditeľnil ochranárskym zákonom, namiereným proti lacnejšej pracovnej sile zo strednej a východnej Európy. V úrade ministra ale súčasne kritizoval francúzsky sociálny model. V apríli 2016 založil vlastné politické hnutie Vpred republika! (La République En Marche!).

V auguste 2016 z postu ministra odstúpil, aby sa mohol venovať kampani pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami v roku 2017.

Exminister hospodárstva bol najviac proeurópsky prezidentský kandidát zdôrazňujúci dôležitosť nemecko-francúzskej spolupráce. Počas kampane presadzoval užšiu integráciu Európskej únie (EÚ) v oblasti vojenskej spolupráce i v ekonomike.

Navrhoval spoločný rozpočet, parlament a stáleho ministra financií eurozóny. V otázke bezpečnosti bol jednou z jeho priorít boj proti terorizmu, pričom výdavky na obranu plánoval zvýšiť na dve percentá HDP. Po zvolení v toku 2017 presadzoval otvorenú proeurópsku politiku a podporoval športovú i kultúrnu diplomaciu.

V prvej ére prezidentovania sa musel Macron popasovať aj s pandémiou covidu-19, no ani to ho neodradilo od opätovného rozhodnutia uchádzať sa o dôveru voličov. Druhú kandidatúru na post hlavy štátu oznámil len mesiac pred voľbami, presnejšie 3. marca 2022. „Znova sa uchádzam o vašu dôveru. Som kandidát, ktorý s vami vymyslí francúzsku a európsku jednotnú odpoveď na výzvy tohto storočia,“ uviedol v liste Francúzom.

Emmanuel Macron patrí vďaka svojej charizme a vystupovaniu k obľúbeným politickým lídrom. Zdobia ho aj dobré vzťahy s ostatnými vrcholnými politikmi, čo sa ukázalo aj po nedeľňajších voľbách.

Ako informuje portál france24, len pár desiatok minút po oficiálnom oznámení o Macronovej výhre mu cez sociálne siete pogratulovali napríklad nemecký kancelár Olaf Scholz, britský premiér Boris Johnson či predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Na Twitteri sa objavil aj status od amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý okrem gratulácie vyzdvihol nadštandardnú spoluprácu Spojených štátov a Francúzska vrátane pomoci Ukrajine či ochrany demokracie.

U Macrona sú však aj vzťahy, ktoré nefungujú. Poľský premiér Mateusz Morawiecki je preňho antisemita, ktorý napadá LGBT komunitu. Ďalším na zozname je Vladimir Putin. „Hovoriť s ním je veľmi nepríjemné, neteší ma to,“ povedal o jednom z rozhovorov s ruskou hlavou štátu.

Mimo politiky sa manželský pár Macronovcov úzko priatelí aj s rodinou Arnaultových, ktorí šéfujú firme Louis Vuitton.

Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change.

— President Biden (@POTUS) April 24, 2022