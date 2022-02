Putin poslal vojakov na východ Ukrajiny, v Donecku sa objavili tanky. Zelenskyj žiada od západu jasnú podporu

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vyslanie vojakov na východ Ukrajiny, aby „udržiavali mier“ v separatistických oblastiach, Luhanskej a Doneckej, ktoré Moskva v pondelok uznala za nezávislé štáty. Informovali o tom v pondelok neskoro večer tlačové agentúry DPA a AP.

Vývoj udalostí mal v pondelok rýchly spád, keď Putin v rozsiahlom prejave k národu oznámil uznanie separatistických oblastí na východe Ukrajiny – Spojené štáty a Európska únia následne zareagovali vyhlásením, že za tento krok uvalia na Rusov sankcie.

Svedok tlačovej agentúry Reuters na východe Ukrajiny oznámil, že v utorok nadránom videl kolóny vojenských vozidiel vrátane tankov na okraji Donecka, hlavného mesta jednej z dvoch separatistických oblastí na východe Ukrajiny, ktoré predtým ruský prezident Vladimir Putin uznal za samostatné štáty.

Reportér agentúry Reuters videl na okraji Donecka v kolóne približne päť tankov a ďalšie dva tanky v inej štvrti mesta.

„This night, in the direction of #Donetsk, dozens of Russian tanks, artillery pieces towed by trucks and military vehicles“ – Le Figaro correspondentpic.twitter.com/G3cLbWQVxY

— marqs (@MarQs__) February 21, 2022