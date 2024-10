Prvé zábery Kate v práci po ukončení chemoterapie zachytávajú silný moment. Toto mnohých chytí za srdce

Princezná má za sebou náročné obdobie, ktoré bolo skúškou pre celú jej rodinu. Hoci to zvládli a z najhoršieho by mala byť vonku, rozhodla sa podporiť mladé dievča, ktoré si prechádza niečím podobným. Vznikli tak dojímavé fotografie, nad ktorými sa rozplýval nejeden fanúšik.

Nie je to tak dávno, čo sa Kate ukázala na verejnosti po dlhšom čase, ako sme vás informovali v článku. Princezná sa po liečbe rakoviny pomaly vracia späť k svojim verejným povinnostiam, pričom už začala pracovať.

Ako sa píše na portáli Tyla, princezná pred pár dňami zverejnila na sociálnej sieti X snímku, na ktorej objíma 16-ročné dievča menom Liz Hatton, začínajúcu fotografku s agresívnou formou rakoviny. Keďže sama Kate Middleton dobre vie, aký je boj s rakovinou ťažký, chcela podporiť mladé dievča a splniť mu sen.

A pleasure to meet with Liz at Windsor today. A talented young photographer whose creativity and strength has inspired us both. Thank you for sharing your photos and story with us. ❤️ W&C pic.twitter.com/VARhrbCvkv

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 2, 2024