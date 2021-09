Problémy s erekciou liečil u mužov vložením semenníka z capa do mieška. Ten začal hniť a pacient zomrel

Väčšine mužov stačia dva semenníky, ktoré im do vienka dala príroda. Ak by ste mali vy, či váš partner problém s erekciou, pravdepodobne by ste navštívili urológa prípadne sexuológa a títo špecialisti by vám navrhli postup na riešenie problému. V 20. rokoch 20. storočia by ste sa však so svojím problémom mohli zveriť doktorovi Johnovi R. Brinkleymu. Ak by ste to urobili, bolo by to jedno z vašich najhorších životných rozhodnutí.

John R. Brinkley sa narodil v roku 1885 v americkom štáte Severná Karolína. Jeho otec bol zdravotníkom v americkej občianskej vojne a John sa rozhodol ho v kariére nasledovať. Prihlásil sa na vysokú školu v Chicagu, no vydržal tam iba do tretieho ročníka, uvádza portál IFL Science.

Titul si kúpil

Po prerušení štúdia sa rozhodol pre ľahšiu cestu. Kúpil si kurz a diplom na pochybnej škole s názvom Eklektická lekárska univerzita. Svoj sen stať sa lekárom tak mohol zrealizovať.

Spolu so spoločníkom si založil kliniku na liečbu erekcie. Pacientom predával farebné injekcie, no tie nemali veľký úspech.

So svojou druhou ženou sa presťahoval do Milfordu v Kansase. Ako písal vo svojej biografii, ktorú je však možné spochybňovať, tak raz za ním prišiel starší pacient s problémom s erekciou. Pacient mu povedal, že by nemal problém, keď by mu voperoval do mieška semenníky z capa. Brinkley sa tomu zdráhal, no muž mu zaplatil za operáciu 150 dolárov. V skutočnosti však podľa syna muža s nápadom prišiel sám Brinkley a mužovi za experiment zaplatil.

Začalo sa mu dariť

Mužovi sa údajne prinavrátila erekcia a Brinkley mal nový spôsob zárobku. Sľuboval operáciou liečenie problémov s erekciou a začal naberať klientov. Jeho “prevratnú” metódu, samozrejme, normálni lekári odmietali.

Spojil sa s novinármi a nechal si články o svojej metóde publikovať v rôznych časopisoch. O svojej metóde dokonca informoval aj v rádiu. Keďže ho americké stanice odmietli, v Mexiku si zriadil vlastnú rozhlasovú stanicu a vysielal do USA.

Napriek tomuto maximálnemu šarlatánstvu sa mu začalo finančne dariť, dokonca si založil aj vlastnú farmu s kozami a capmi, aby mal odkiaľ zháňať vhodný “materiál” na operácie.

Semenníky hnili, ľudia ho milovali

V Miflorde bol napriek tomuto obľúbený. Peniaze okrem svojho blahobytu použil aj na zveľadenie mesta – zaviedol do neho elektrinu a vodovod. Dokonca kandidoval aj na guvernéra, kde ale skončil vo voľbách na druhom mieste.

Jeho šialený spôsob liečby bol však neudržateľný. Už aj v tej dobe bola chirurgia sama o sebe nebezpečná, nehovoriac o zákrokoch vykonávaných mužom s pochybným vzdelaním a o tom, že do mieškov vkladal zvieracie semenníky. Aj keď tvrdil, že ho zapájal do nervov a ciev, v skutočnosti ho do miešku iba vložil. To mužom spôsobovalo infekcie a smrť.

Nasledovali viaceré súdne procesy a obvinenia, proti ktorým sa snažil brániť. Prišiel o všetky svoje peniaze a napokon zomrel ešte pred odsúdením.