Prituhuje, začnite chystať lopaty: Opäť bude snežiť, no pridá sa k tomu aj nebezpečný jav. Tu si dávajte pozor

S poľadovicou a hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov treba počítať na celom Slovensku aj vo štvrtok (2. 1.) cez deň. Meteorológovia pre všetky okresy vydali výstrahy prvého stupňa. Platia predbežne do štvrtka 18.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

V okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica si zase vo štvrtok treba dávať na horách pozor na silný vietor. Ten môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, teda rýchlosť silnej až mohutnej víchrice. Pre lokality platí výstraha prvého stupňa. V okresoch Tvrdošín a Poprad môže byť vo štvrtok veternejšie aj mimo hôr, platia tam výstrahy prvého stupňa pred vetrom.

Pozor na silný vietor a sneženie

Ako informuje iMeteo, vietor môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 135 – 160 km/h, čo už je sila orkánu, resp. priemernú rýchlosť 25 – 29 m/s (90 – 105 km/h). Črtá sa výraznejšia zmena, a to najmä pre teploty, ktoré budú nižšie. Cez naše územie bude prechádzať výrazný studený front, ktorý by sa mal udržať asi 2 dni. Následne sa opäť oteplí a o ďalšie 2 dni sa opäť výrazne ochladí. Vyzerá to tak, že počasie bude v nasledujúce dni nevyspytateľné.

Ráno bude krajina zahalená v hmle, no oblačnosť bude počas dňa nízka. To by sa malo zmeniť k večeru, kedy očakávame sneženie. Na juhu Slovenska však môže ísť o dážď alebo o dážď so snehom. Zrážky by mali byť výdatné, očakáva sa niekoľkocentimetrová snehová pokrývka.

Dnes bude opäť zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách bude jasno až polojasno. Zriedkavo sa vyskytne aj slabé sneženie alebo mrholenie, aj mrznúce.

Najvyššia denná teplota bude dosahovať -4 °C až +3, °C na horách a pri zmenšenej oblačnosti miestami aj v nižších polohách bude ešte stále teplejšie, a to +3 °C až +10 °C.

Pre mrznúce mrholenie sa na mnohých cestách môže tvoriť poľadovica

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa ojedinele na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu hrúbky 1 až 2 centimetre.

Cestári vodičov upozorňujú na poľadovicu na horskom priechode Vrchslatina a na niektorých úsekoch ciest v okresoch Levice a Humenné. V lokalitách Michalovce, Sobrance, Humenné, Hanušovce nad Topľou, Holčíkovce a Šahy padá mrznúce mrholenie, čo znamená vysoké riziko náhleho vzniku poľadovice. Hmlu s dohľadnosťou do 50 metrov hlásia z regiónu Myjavy a do 100 metrov v lokalitách Šahy a Ružomberok.

Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Huty a Pezinská Baba, kde je na povrchu vozovky miestami kašovitý alebo utlačený sneh hrúbky 1 až 2 centimetre. HP Príslop je uzavretý pre dopravu s celkovou dĺžkou nad 12 metrov. HP Fačkov (I/64) je v zimnom období uzavretý pre dopravu nad 12 metrov celkovej dĺžky. HP Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Cesty II/549 Úhornianske sedlo – Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická píla – Kopanec – Stratená nie sú v zimnom období udržiavané a sú uzavreté pre všetku dopravu.