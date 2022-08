Prispel k ukončeniu studenej vojny a pádu železnej opony: Bývalý prezident ZSSR Michail Gorbačov zomrel po dlhej chorobe

Vo veku 91 rokov zomrel v utorok v Moskve bývalý prezident ZSSR Michail Sergejevič Gorbačov. Prezidentka Zuzana Čaputová v noci na stredu vyjadrila sústrasť v súvislosti s jeho smrťou.

Ruské médiá s odvolaním sa na vyjadrenia jednej z moskovských nemocníc oznámili, že tento bývalý líder Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) zomrel po dlhej chorobe, píše AP. Prezidentom ZSSR bol od marca 1990 do decembra 1991.

Mikhail Gorbachev, the last Soviet leader who also helped end the Cold War has passed away. He believed in a better #Russia than we see today. RIP.

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) August 30, 2022