Pripravte si bundy, začne sa zima: V tento deň príde zlom, bude aj snežiť. Takto bude vyzerať november

Dnes sa opäť vráti príjemné jesenné počasie a s ním aj slnečné lúče. O niečo vyššie by mali byť aj teploty. Štvrtok môže byť teda ideálny na prechádzku a naberanie posledných prírodných dávok vitamínu D v tomto roku.

Čaká nás príjemný deň

Včerajším dňom nás sprevádzala oblačná a zamračená obloha. Dnes sa však podľa iMeteo situácia zmení, spoza mrakov vykuknú slnečné lúče. Zamračené môže byť len na juhozápade.

Teploty sa dnes vyšplhajú na +12 až +17 °C. Na západnom Slovensku sa budú pohybovať medzi +14 až +17 °C, na strednom a východnom Slovensku dosiahnu +12 až +16 °C, informuje TASR.

Počasie v Európe aktuálne ovplyvňuje tlaková výš, ktorá dostala pomenovanie WERNER. V najbližších dňoch by teda počasie malo byť rovnako stabilné a relatívne príjemné ako dnes. Malo by sa dokonca otepliť, a to na +20 °C. Málo bude aj zrážok, zväčša pôjde len o prehánky.

Príchod zimy

Ako ukazuje predpoveď portálu iMeteo na november, zdá sa, že by sme sa už čoskoro mohli dočkať príchodu zimy a chladného počasia. To na niektoré miesta prinesie aj sneženie.

Zmena by mala prísť už na konci októbra. Koniec tlakovej výše do našej oblasti vpustí vlhkejšie, atlantické prúdenie. To k nám prinesie frontálne systémy, s ktorými prídu aj zrážky a ochladenie.

V prvej dekáde novembra bude počasie premenlivé, teploty sa budú pohybovať medzi +5 až +12 °C. Mrznúť počas noci však bude len ojedinele.

Podľa predpovede to aktuálne vyzerá tak, že zima na Slovensko udrie počas víkendu 9. a 10. novembra. Denné teploty by sa od tohto momentu mohli pohybovať medzi 0 do +8 °C. Prvé sneženie možno očakávať v severných regiónoch Slovenska. Či snehová pokrývka prikryje aj nížiny, ešte nie je isté.

Dôležitú úlohu na začiatku zimy zohrá najmä Sibír. Aktuálne sa tu totižto nachádza jedna z najvyšších snehových pokrývok za uplynulé roky, čo môže prispieť k stratosférickému otepleniu. Ak by sa tak stalo, došlo by k rozpadu polárneho víru a do Európy a Ameriky by sa z Arktídy dostal chladnejší vzduch.