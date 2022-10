Princovia boli zatvorení v pevnosti a odrazu zmizli: 500-ročnú záhadu sa dodnes nepodarilo vyriešiť

Záhada dvoch mladých princov vyvoláva množstvo otázok aj po uplynutí stoviek rokov od čias, kedy žili. Dnes sa o nich hovorí ako o „princoch z Toweru“ (Princes in the Tower) a ich nevyriešený príbeh je pre mnohých stále fascináciou. Ešte väčšiu zvedavosť vzbudzujú tým, že nájdené pozostatky mŕtvych tiel, ktoré by mohli, ale aj nemuseli patriť im, je zakázané podrobiť ďalším výskumom, uvádza IFLScience.

Keď v roku 1483 zomrel anglický kráľ Edward IV., jeho nasledovníkom sa stal starší syn Edward V.. Počas príprav na korunováciu ale bol 12-ročný chlapec spoločne s mladším 9-ročným bratom Richardom zo Shrewsbury, vojvodom z Yorku, pod zámienkou svojej vlastnej ochrany umiestnení do Tower of London, ktorá sídli v Londýne.

Chlapci záhadne zmizli

Netrvalo dlho, kým bol Edward V. zosadený z pozície kráľa. Rozšírilo sa totiž, obaja spomínaní synovia pochádzajú z bigamného manželstva, a teda jeho nárok na trón nie je právoplatný. Kráľom sa tak stal brat ich otca, Richard III..

Najväčšou záhadou ale zostáva, čo sa mladým chlapcom vlastne stalo. Po tom, ako boli umiestnení do Tower of London, už ich nikto nevidel. Rozšírili sa klebety, podľa ktorých dal bratov zavraždiť sám Richard III., aby sa kráľom mohol stať on. Nenašli sa ich telá a nedočkali sa ani svojho pohrebu. Jednoducho, akoby sa vyparili z povrchu zemského.

Objavili sa pozostatky dvoch detí

Takmer o dve stovky rokov neskôr boli pri oprave Toweru objavené ľudské pozostatky patriace malým deťom. Následne boli odvezené do Westminsterského opátstva, kde sa nachádzajú dodnes.

Odvtedy bolo viacero pokusov zistiť, komu vlastne patria. V roku 1933 sa odhalilo, že skutočne mali patriť dvom mladým chlapcom, ktorí prišli o život okolo roku 1483. To by mohlo znamenať, že išlo o Edwarda V. s bratom. Skúmať pozostatky ale odvtedy bolo zamietnuté.

Dôvodom boli obavy z toho, že uhlíková metóda datovania by vlastne ani nedokázala určiť vek zosnulých, keďže pochádzajú z dávnej minulosti, ale aj možné riziko nutnosti otvárania ďalších hrobiek.

Okolo princov vzniklo viacero teórií

History vysvetľuje, že vražda dvoch mladých princov je iba teóriou, ktorá sa nikdy nepotvrdila. Dodáva, že nikdy nebolo dokázané, že boli zavraždení, ani kedy a ako zomreli. Taktiež sa nepotvrdilo, že nájdené pozostatky patria skutočne im.

Existuje však hneď niekoľko teórií, podľa ktorých za ich smrťou stoja rôzni ľudia. Jedna z nich však hovorí, že Edwardovi sa napokon stal osudným jeho zlý zdravotný stav, zatiaľ čo Richardovi sa podarilo dospieť do dospelosti.