Prieskum: Voľby by vyhral Hlas, najviac stúpla strana SaS. Slováci nechcú amerických vojakov na svojom území

Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome februára a marca, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia so ziskom 18,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo.

Podľa prieskumu, ktorý agentúra robila od 22. februára do 1. marca by sa do parlamentu dostalo spolu osem politických subjektov. Na druhom mieste by podľa prieskumu skončil Smer – sociálna demokracia so ziskom 15,6 percenta.

Nasledujú strana Sloboda a Solidarita (12 percent), Progresívne Slovensko (8,1 percenta), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti OĽaNO (7,8 percenta), Republika (7 percent) a Sme rodina (6,3 percenta). Do zákonodarného zboru by sa podľa prieskumu dostalo aj KDH so ziskom šesť percent hlasov.

Naopak, pred bránami parlamentu by ostala strana Aliancia (4,6 percenta), Ľudová strana Naše Slovensko (3,8 percenta), Slovenská národná strana (3,8 percenta) ako aj koaličná strana Za ľudí (2,7 percenta).

Čo sa týka rozdielov od posledného prieskumu z prelomu januára a februára, rozdiely sú prakticky minimálne. Najviac si prilepšila strana SaS, o 0,9%. Naopak najviac voličov ubudlo odídencom z ĽSNS. Republika totiž stratila 0,8% svojich voličov.

Slováci a NATO

S prítomnosťou vojakov Severoatlantickej aliancie na Slovensku súhlasí 50 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo. Proti prítomnosti vojakov NATO je na druhej strane 45 percent respondentov. Zvyšných päť percent sa k veci nevedelo vyjadriť.

Pokiaľ by však išlo konkrétne o vojakov Spojených štátov amerických, ich prítomnosť na Slovensku podporuje len 29 percent opýtaných a proti je 67 percent. K veci sa v tomto prípade nevedeli vyjadriť štyri percentá respondentov. Samotné členstvo v NATO podľa prieskumu podporuje 61 percent respondentov. Proti je 36 percent opýtaných a tri percentá sa nevedeli vyjadriť.

Obrovské rozdiely panujú medzi jednotlivými politickými stranami a je tu vidieť veľký rozdiel medzi rétorikou koalície a opozície. Až 66% voličov Smeru nesúhlasí s akoukoľvek prítomnosťou vojakov NATO na našom území, zatiaľ čo 75% voličov Sulíkovej SaS má opačný názor.