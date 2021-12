Pribudlo 7 367 pozitívnych, covidu podľahlo 55 ľudí. Politici sa nesprávajú rozumne, tvrdí publicista

Na Slovensku v sobotu (4.12.) pribudlo 7 367 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 19 335 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 729 475 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 2, v nemocniciach je 3 409 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 14 826, pribudlo 55 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 1 376, momentálne ich je 2 662 669.

Doterajší lockdown je nedostačujúci

Medializované informácie naznačujú, že nový variant koronavírusu COVID-19 omikron sa šíri rýchlejšie ako variant delta, ktorý na našom území aktuálne dominuje. To však automaticky neznamená, že bude omikron v porovnaní s deltou plniť nemocnice väčším počtom ťažkých prípadov. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Doterajšie pravidlá lockdownu však podľa Hrabka potrebujú prehodnotenie bez ohľadu na výsledky skúmania nového variantu vírusu. „Stále platí, že politici sa správajú rozumne až potom, čo vyčerpajú všetky ostatné možnosti. Obávam sa, že toto ešte nie je ten prípad,“ uviedol.

„Ale vidíme, že hygienici majú viac rozumu alebo odvahy ako politici a zatvárajú to, čo sa politici neodvážili zatvoriť. Tým myslím hlavne školy,“ dodal Hrabko. Dôsledný lockdown v trvaní dvoch alebo troch týždňov, po ktorom by nasledovalo postupné uvoľňovanie opatrení pre očkovaných, prekonaných a testovaných občanov, by podľa neho bol lepším riešením ako dlhotrvajúce čiastočné zníženie mobility.