Pribudlo 52 úmrtí, PCR testy odhalili 1 060 prípadov. Negatívny test bude treba na cestu do práce aj prírody

Na Slovensku v nedeľu (17.1) pribudlo 1 060 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 6 252 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 224 385 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V nedeľu pribudlo 2 177 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 171 092 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 392 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 164 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 244 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 297 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 612 781 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 3 526. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 60 079.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 060 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 939 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 16,95 % z 6 252 ukončených RT-PCR vyšetrení a 2,17 % z 43 293 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Bratislavskom kraji (244), nasleduje Košický kraj (155), Trnavský (128), Trenčiansky (124), Banskobystrický (110), Prešovský (107), Nitriansky (97) a Žilinský (95). Je medzi nimi 525 mužov a 535 žien.

Negatívny test budete potrebovať na cestu do práce

Zákaz vychádzania bude spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním. Po mimoriadnom nedeľňajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič, zároveň oznámil, že skríning by mal byť základom pre ďalšie cielené testovanie v jednotlivých okresoch.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že celoslovenský skríning sa bude realizovať od 18. januára a skončí sa 26. januára. Testovanie nebude povinné, Krajčí však povedal, že vláda chce poprosiť obyvateľov SR o pretestovanie. “Môžu využiť rôzne možnosti, kde sa otestovať buď antigénovými, alebo PCR testami. Prosíme o pomoc samosprávy, ktorým finančne i materiálne pomôžeme, dodáme testy, aby zabezpečili možnosť svojim obyvateľom sa dať otestovať,” dodal Krajčí. Uistil, že testov je dostatok.

Od 27.1 sa budú kontrolovať certifikáty alebo potvrdzujúce maily či SMS správy o negatívnom výsledku testu. Bez neho nemôže ísť človek do práce ani do prírody. Test platí 7 dní, no ísť naň môžete kedykoľvek od dnešného dňa a platiť vám bude počas nasledujúceho týždňa až do 3.1, kedy je potrebné preukazovať sa testom, ktorý opäť nie je starší ako 7 dní a vyhotovený bol v predchádzajúcom týždni.

Rovnako informoval, že vláda predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Pravidlá majú byť zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, no po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Ďalšie podrobnosti stanoví vyhláška.