Pribudlo 4 243 pozitívnych PCR testov, covidu podľahlo 41 ľudí. Zdravotníci z tretích krajín budú viac preverovaní

Na Slovensku v pondelok (27.12.) pribudlo 4 243 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 16 258 testov. Celkovo tak evidujeme 831 093 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 1, v nemocniciach je celkovo 2 473 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 16 486, pribudlo 41 obetí. Za uplynulý deň dostalo vakcínu 1 397 Slovákov.

Na umelej pľúcnej ventilácii je napojených 248 pacientov

Z údajov korona.gov.sk ďalej vyplýva, že cez antigénové testy pribudlo v uplynulom dni 802 pozitívne testovaných osôb. Vykonaných pritom bolo 26 075 testov.

„Dobrá správa je, že v nemocniciach mierne postupne klesá počet pacientov s COVID-19,“ informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Na jednotke intenzívnej starostlivosti a oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny je 485 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 248 ľudí. Stále podľa Eliášovej platí, že väčšina týchto pacientov nie je zaočkovaných, alebo má len jednu dávku očkovacej látky.

Treťou dávkou vakcíny sa v pondelok zaočkovalo 15 648 ľudí, druhú dávku dostalo 3 806 osôb. No a prvou dávkou očkovacej látky sa v pondelok zaočkovalo 1 397 ľudí. Celkový počet zaočkovaných aspoň jednou dávkou je na Slovensku 2,74-milióna ľudí, k 60-percentnej zaočkovanosti chýba takmer 564-tisíc ľudí.

Vstup zdravotníkov z tretích krajín by po novom mal spadať pod SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) by sa mala stať jedinou inštitúciou, ktorá bude manažovať vstup zdravotníkov z tretích krajín do systému slovenského zdravotníctva. Pre TASR to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Vysvetlil, že pracovníci by mali po novom zisťovať status zdravotníka z tretej krajiny, teda čo majú vyštudované, akú majú špecializáciu či prípadnú prax. Prevedú ich celým systémom získania pracovného povolenia vrátane manažmentu skúšok, ktoré by sa taktiež mali zjednotiť.

Šéf rezortu zdravotníctva dodal, že MZ SR hľadá spôsoby, akými pracovníkom z tretích krajín finančne uľahčiť vstup do systému. Minister poukázal na to, že napríklad 350-eurový poplatok za povolenie pre sestru z Ukrajiny, ktorá má plat 200 eur, je pomerne veľký. Rektor SZU Peter Šimko má Lengvarskému predstaviť podrobnosti začiatkom budúceho roka.