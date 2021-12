Pribudlo 3 683 pozitívnych PCR testov, covidu podľahlo 61 ľudí. Slovensko podpísalo dvojročnú dohodu s WHO

Na Slovensku v pondelok (20.12.) pribudlo 3 683 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 14 742 testov. Celkovo tak evidujeme 811 022 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 14, v nemocniciach je 2 967 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 16 129, pribudlo 61 obetí. Za uplynulý deň dostalo prvú dávku vakcíny 3 750 Slovákov.

Viac ako 83 percent pacientov nie je zaočkovaných

Viac ako 70 percent z pozitívnych prípadov odhalených PCR testami nebolo zaočkovaných. Informácie doplnila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Pozitívny antigénový test malo 986 osôb, z nich takmer 74 percent nebolo zaočkovaných.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Žilinskom kraji, naopak najmenej v Prešovskom. Konkrétne v Žilinskom to bolo 563 ľudí a v Prešovskom 371. Čo sa týka ostatných okresov, v Bratislavskom kraji odhalili 528 infikovaných, v Trenčianskom 488, v Košickom 464, v Trnavskom 438, v Banskobystrickom 424 a v Nitrianskom 407.

„Na JIS a OAIM je 512 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 258 osôb. Viac ako 83 percent z pacientov nie je zaočkovaných alebo má len jednu dávku očkovacej látky,” dodala Eliášová.

Tretiu dávku vakcíny dostalo v pondelok 33 471 osôb, druhú dávku očkovacej látky si nechalo aplikovať 2 647 ľudí a prvou dávkou uplynulý deň zaočkovali 3 750 Slovákov. Celkovo je tak podľa NCZI posilňujúcou dávkou preočkovaných už 805 028 ľudí.

Dvojročná dohoda Slovenska s WHO

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a riaditeľ Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge v pondelok podpísali dvojročnú dohodu o spolupráci medzi Slovenskom a WHO. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Dohoda o spolupráci medzi rezortom zdravotníctva a Regionálnym úradom WHO pre Európu bola vypracovaná na základe konzultácií medzi národnými orgánmi zdravia a sekretariátom Regionálneho úradu WHO pre Európu. Dohodu BCA podpisuje Slovensko každé dva roky už od roku 2002.

Minister Lengvarský v rámci tlačovej konferencie špecifikoval, že dohoda rieši najmä spoluprácu v boji proti tuberkulóze či rakovinovým ochoreniam. Riaditeľ Kluge dodal, že sa zaoberali aj paliatívnou starostlivosťou a digitálnym zdravotníctvom. Poďakoval za pozvanie a produktívnu diskusiu s členmi Konzília odborníkov. Zároveň gratuloval ministrovi k schváleniu zdravotníckej reformy.

„Nie je prekvapivé, že naše prvé rozhovory sa týkali situácie okolo ochorenia COVID-19 v tejto krajine, v Európe, ale aj na svete,” dodal Kluge, pričom ocenil doterajšiu prácu slovenských zdravotníkov. Zopakoval potrebu očkovania a zdôraznil, že je bezpečné a zachraňuje životy. Len v Európe podľa istej štúdie vakcíny zachránili 500-tisíc životov.

Rovnaká stratégia boja proti pandémii

WHO volí rovnakú stratégiu boja proti proti ochoreniu COVID-19 aj pri variante omikron. Uviedol to na tlačovej konferencii po stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským riaditeľ Regionálneho úradu WHO pre Európu Hans Kluge. „Nebojujeme len s jedným variantom, ale so všetkými variantmi naraz,” povedal Kluge.

Povinné očkovanie proti COVID-19 je posledným krokom, respektíve posledným opatrením, ku ktorému treba podľa Klugeho pristúpiť. „Z minulosti už vieme, že povinné očkovanie môže zvýšiť mieru nedôvery a sociálneho vylúčenia,” vysvetlil postoj organizácie Kluge. Nutné je preto ľudí dostatočne informovať, ale najmä zabezpečiť, aby mali správne informácie.