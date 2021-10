Pribudlo 3 091 pozitívnych PCR testov a 11 obetí covidu. Hotelom sa nepáčia opatrenia v čiernej farbe

Na Slovensku v utorok (20.10) pribudlo 3 091 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 14 273 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 446 305 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 739 698 ľudí. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. Počet hospitalizovaných sa zvýšil, v nemocniciach je 1052 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 883, pribudlo 11 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 1 127, momentálne ich je 2 487 216.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji, kde potvrdili 833 prípadov. V Žilinskom kraji pribudlo 479 pozitívne testovaných, v Košickom 398 a v Banskobystrickom 387. Trenčiansky kraj zaznamenal 302 nových prípadov, Bratislavský 262, Nitriansky 218 a Trnavský 212.

Na Slovensku sa za uplynulý deň vykonalo 19 618 antigénových testov, z ktorých pribudlo 612 pozitívnych prípadov. Z nich tvorili nezaočkovaní alebo len čiastočne zaočkovaní ľudia viac ako 67 percent, v prípade PCR testov to bolo takmer 72 percent, uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR.

Hotelieri v čiernych okresoch tvrdia, že opatrenia sú pre nich likvidačné

Majitelia hotelov a reštaurácií v čiernych okresoch podľa COVID automatu na východnom Slovensku tvrdia, že opatrenia sú pre nich likvidačné.

„Stravu poskytujeme na výdaj a ubytovanie je momentálne povolené len na pracovné cesty v režime OTP. Mali sme objednávky na narodeninové oslavy, svadby a podobne. Všetko sa zrušilo,“ uviedla pre TASR majiteľka hotela Rubín vo Svidníku Mária Ľos-Božiková. Upozornila, že hotel je zavretý pre verejnosť tretíkrát a pravdepodobne to už neutiahnu.

“Zaradenie do čiernej farby spôsobilo uzavretie prevádzky. Tesne pred prechodom z oranžovej do bordovej farby sme boli oslovení s dopytom o organizovanie dvojdňového školenia pre asi 50 ľudí, spojeného s ubytovaním a stravou. Žiaľ, po prechode do bordovej farby záujemca už ani nereagoval,” povedal riaditeľ hotela Bellevue v Bardejove Kamil Boháč.

V porovnaní s inými odvetviami, ako je napríklad priemysel, je v cestovnom ruchu a gastre podľa Boháča obrovský nepomer obmedzení. Hotel ráta škody v desiatkach tisíc eur. “Bola schéma pomoci pre cestovný ruch, ktorá ale nič neriešila. Za osem mesiacov príspevku sme mohli uhradiť dve faktúry za elektrinu a kde je zvyšok, iné prevádzkové fixné náklady?”

Majiteľ penziónu a reštaurácie U Jeleňa v Starej Ľubovni tvrdí, že akékoľvek obmedzenie je pre nich likvidačné. “Netrvá to týždeň, ale pomaly dva roky. Pracujeme v režime výdaj cez okienko a rozvoj jedál pre podniky, dôchodcov a súkromné firmy, ktoré ešte dokážu prežiť. Všetky akcie, ktoré boli naplánované, sa zrušili.”

Okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa a okres Svidník boli v pondelok (18. 10.) zaradené medzi čierne okresy, ktoré zodpovedajú tretiemu stupňu ohrozenia.

Záchranári za prácu v prvej línii dostanú príplatok

Po zamestnancoch pôsobiacich na nemocničných COVID oddeleniach dostanú 7-eurový príplatok aj záchranári za prácu v prvej línii. Informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Od doby, keď počet pacientov v nemocniciach presiahne 1000, začnú sa zamestnancom na COVID oddeleniach vyplácať sedemeurové príplatky. Nárok na príplatok majú všetci, ktorí sa starajú o pacientov so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19, priblížil Lengvarský.

“Tí, ktorí boli v službách, budú mať nejaký paušál, ktorý sa im objaví vo výplate,” povedal minister s tým, že vyplácanie bude prebiehať tak ako v druhej vlne pandémie.