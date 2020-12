Pribudlo 29 úmrtí a 1 254 nových prípadov. Dnes má zasadať krízový štáb, prijať sa majú nové pravidlá

Na Slovensku v pondelok (30.11) pribudlo 1 254 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 7 991 testov. Celkovo tak evidujeme 107 183 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V pondelok pribudlo 2 818 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 68 859 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 849 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 582 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 112 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 131pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 082 625 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 868.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 254 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 719 pozitívne testovaných antigennymi testami. Je to 15,69 % z 7 991 pozitívne ukončených RT-PCR vyšetrení a 3,5 % z 49 003 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Žilinskom kraji (202), nasleduje Trnavský kraj (200), Prešovský(196), Košický (171), Trenčiansky (167), Bratislavskom (152), Nitriansky (91) a Banskobystrický (75). Je medzi nimi 577 mužov a 677 žien.

Dnes má zasadať krízový štáb

Podľa informácií TASR by dnes mal zasadať Ústredný krízový štáb. Rokovanie malo byť už včera, no bolo zrušené bez udania dôvodu. Na zasadnutí by sa v prvom rade mal prerokovať plán ministra školstva Branislava Gröhlinga o otváraní škôl. Podrobnosti o jeho pláne sme spísali v našom aktuálnom článku.

Na konzíliu sa mali prerokovať aj plány, s ktorými minulý týždeň prišli Richard Sulík, Marek Krajčí aj konzílium odborníkov. Ich prieniky a nové opatrenia musí najskôr schváliť krízový štáb, následne by mohli prejsť do platnosti. Už minulý týždeň mal krízový štáb rokovanie, no výsledky ohľadom plánov sme sa nedozvedeli. O plánoch aj “súboji” medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva sme vás už informovali.

V Bratislavskom kraji výrazne pribudlo pozitívnych na koronavírus

Bratislavský regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) realizuje epidemiologické vyšetrovanie pozitívnych osôb a ich kontaktov. V Bratislavskom kraji pribudlo v pondelok 50 prípadov a deň predtým 234. Informuje o tom na sociálnej sieti.

“Nedeľný zvýšený výskyt pozitívnych prípadov metódou PCR testov (234) v Bratislavskom kraji je hypoteticky možné dať do súvislosti so štatistickým výkyvom z predchádzajúceho dňa, keď bolo nahlásených enormne málo prípadov v Bratislavskom kraji (43),” uvádza RÚVZ. Doplnil, že to môže súvisieť aj so zvýšeným pohybom obyvateľov, čo bolo aj oficiálne prezentované dátami Inštitútu zdravotníckych analýz pri ministerstve zdravotníctva.

Podľa RÚVZ je možné, že sa po ukončení epidemiologického vyšetrovania zistí nejaká skutočnosť, ktorá by poukazovala na možnú príčinu nárastu počtu pozitívnych.