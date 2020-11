Pribudlo 22 úmrtí a 1 849 nových prípadov. Matovič povedal, že tento rok sa reštaurácie otvárať nebudú

Na Slovensku vo štvrtok (26.11) pribudlo 1 849 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 928 testov. Celkovo tak evidujeme 103 106 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Vo štvrtok pribudlo 2 907 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 59 285 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 685 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 480 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 101 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 122 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 056 143 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 771.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 849 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 865 pozitívne testovaných antigennymi testami. Je to 16,9 % z 10 928 ukončených RT-PCR vyšetrení a 4,94 % z 17 501 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Nitrianskom kraji (395), nasleduje Trenčianský kraj (263), Prešovský (239), Košický(234), Trnavský (209), Žilinský (191), Banskobystrický (189) a Bratislavský (129). Je medzi nimi 861 mužov a 988 žien.

Reštaurácie sa tento rok zrejme otvárať nebudú

Igor Matovič mal chuť odísť z funkcie premiéra. Povedal to v diskusnej relácii TV Joj Na hrane. Podľa neho sa v koalícii vyskytli životné situácie, keď sa koaličný partner správal, ako keby bol z opozície.

„Áno, mal som tú chuť to urobiť,” povedal. „Boli také životné situácie v tejto koalícii, keď sa koaličný partner správal skôr ako niekto z opozície. Potom nemáte silu čeliť zlu na druhej strane. Ale myslím si, že je to za nami,“ doplnil v debate. Nepripadalo by mu fér, ak by vyzýval na odchod z funkcie ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Matovič verí, že sa vzťahy medzi nimi napravia.

V relácii povedal, že tento rok sa reštaurácie otvárať nebudú, skôr to vidí na otváranie škôl a lyžiarskych stredísk. O tom, by sa malo rozhodnúť už v najbližšie dni.

O školách sa rozhodne v najbližších dňoch

Únia miest Slovenska je pripravená podporiť testovanie na základných školách, ktorých zriaďovateľom je územná samospráva. TASR o tom informovala hovorkyňa únie Daniela Piršelová po štvrtkovom rokovaní s ministerstvom školstva a členskými mestami. ÚMS je však presvedčená, že ak má byť tento projekt úspešný a zmysluplný, musí byť testovanie povinné.

Preto očakáva, že tento legislatívny zámer dorieši štát. Mestá veria, že za splnenia tejto podmienky a za zodpovednej spolupráce všetkých partnerov, teda rezortu školstva, vedenia základných škôl, ako aj samotných rodičov, detí a zamestnancov škôl dokážu náročný projekt zvládnuť. „Zámer tohto projektu je dostať deti do škôl ešte pred Vianocami a na tom nám všetkým prioritne záleží,” uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.

Podľa únie urobia mestá maximum, aby sa projekt testovania na základných školách podarilo úspešne a bezpečne zrealizovať. Sú pripravené zabezpečiť administratívny a zdravotnícky personál, s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vyberú vhodné priestory na testovanie.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dostal od ústredného krízového štábu úlohu prísť do pondelka (30. 11.) s riešením, ako školy otvoriť od 7. decembra. Má to byť spojené s pravidelným pretestovávaním žiakov a rodičov. Náklady na testovanie by hradil štát, testovanie by však mali organizačne zabezpečiť školy a zriaďovatelia.