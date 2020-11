Pribudlo 16 obetí a 1 021 nových prípadov. Ďalšie plošné testovanie nás čaká 6. decembra, nebude dobrovoľné

Na Slovensku v pondelok (23.11) pribudlo 1 021 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 6 545 testov. Celkovo tak evidujeme 97 493 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V pondelok pribudlo 2 805 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 50 738 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 765 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 508 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 89 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 125 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 024 347 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 709.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Trnavskom kraji (242), nasleduje Žilinský kraj (170), Prešovský (164), Trenčiansky (159), Nitriansky (102), Bratislavský (67), Banskobystrický (66) a Košický (51),” priblížilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti. Je medzi nimi 486 mužov a 535 žien.

Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR na sociálnej sieti, zo 44 769 antigénových testov za utorok pribudlo 919 nakazených. Podiel pozitívne testovaných z RT-PCR testov je 15,56 % a 2,05 % z antigénových testov.

Ďalšie plošné testovanie bude 6. decembra

Do Vianoc by sa mali na Slovensku konať tri kolá testovania, v ktorých sa má použiť osem miliónov antigénových testov. Potvrdil to premiér Igor Matovič (OĽANO) po pondelkom rokovaní ústredného krízového štábu s tým, že testovanie na štábe schválili.

Prvé kolo sa má uskutočniť 6. decembra a má byť celoplošné. Ďalšie dve by mali byť v mestách a obciach, ktoré z prvého kola vyjdú ako problematické. “Rôzne zložky štátu, ktoré sa budú podieľať na plánovaní, majú prísť do stredy (25.11.) s návrhom, ako zrealizovať osem miliónov testov v priebehu troch decembrových víkendov,” povedal Matovič. Viac podrobností k testovaniu nepovedal.

Štáb riešil aj otázku návratu detí do škôl. Zatiaľ k uvoľňovaniu nedochádza. Matovič avizuje návrh, ktorý by žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl mohol vrátiť do škôl na posledné dva týždne. Podrobnosti zatiaľ premiér nespresnil.

Testovanie nemôže byť podľa premiéra dobrovoľné

Ďalšie kolo plošného testovania, ktoré sa má uskutočniť v decembri, nemôže byť dobrovoľné. Uviedol to premiér Igor Matovič pred zasadnutím ústredného krízového štábu.

“My sa musíme rozhodnúť, buď tu bude masívne testovanie, alebo očakávam od kolegu Sulíka, že sa tu postaví a povie, že bude tvrdý lockdown,” povedal Matovič. Poukázal, že tretia možnosť neexistuje, pretože “v lekárni sa nedá kúpiť liek na koronu”. Poznamenal, že je dôležité sa zaujímať aj o stav pacientov v nemocniciach.