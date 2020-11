Do Vianoc nás čakajú 3 kolá testovania. Školy sa však zrejme 30. novembra neotvoria, povedal premiér

Včerajšie zasadnutie Ústredného krízového štábu trvalo do neskorých večerných hodín pokračovať bude opäť v stredu. Pred samotným začatím sa však premiér Igor Matovič vyjadril aj k voľbe generálneho prokurátora.

Ak by sa niektorá vládna strana dohodla s opozíciou a zvolili by v parlamente kandidáta na generálneho prokurátora, OĽANO by vystúpilo z koalície. Premiér Matovič dal svojim koaličným partnerom jasne najavo, za akých podmienok vo vláde zotrvá. “Ešte pred vypočúvaním sa mi dostalo do uší, že niektoré strany spravili dohodu s mafiou či jednou, alebo druhou. Ak by sa niečo také stalo, OĽANO vystúpi z koalície a je koniec,” povedal Matovič. O ktoré strany má ísť, predseda vlády nepovedal.

Poobede rovnako kritizoval svojho koaličného partnera Richarda Sulíka. Najskôr mu zadal “domácu úlohu”, potom ju neakceptoval a Sulíka nazval “malým deckom”. Protipandemický plán, ktorý v pondelok predstavila SaS, najskôr predložia pandemickej komisii, aby sa k nemu vyjadrila, a až následne ho predstavia na ústrednom krízovom štábe. Uviedol to v pondelok počas rokovania ústredného krízového štábu minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík

Z krízového štábu tiež vyplynuli rôzne závery, rokovanie vraj bolo emotívne, na podrobnostiach sa nedohodli a tak sa bude pokračovať v stredu.

Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania

Do Vianoc by sa mali na Slovensku konať tri kolá testovania, v ktorých sa má použiť osem miliónov antigénových testov. Potvrdil to premiér Igor Matovič po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu s tým, že testovanie na štábe schválili.

Prvé kolo sa má uskutočniť 6. decembra a má byť celoplošné. Ďalšie dve by mali byť v mestách a obciach, ktoré z prvého kola vyjdú ako problematické. “Rôzne zložky štátu, ktoré sa budú podieľať na plánovaní, majú prísť do stredy (25.11.) s návrhom, ako zrealizovať osem miliónov testov v priebehu troch decembrových víkendov,” povedal Matovič. Viac podrobností k testovaniu nepovedal.

Štáb riešil aj otázku návratu detí do škôl. Zatiaľ k uvoľňovaniu nedochádza. Matovič avizuje návrh, ktorý by žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl mohol vrátiť do škôl na posledné dva týždne. Podrobnosti zatiaľ premiér nespresnil.

Otváranie škôl je v nedohľadne

Po rokovaní premiér Igor Matovič oznámil, že druhý stupeň základných škôl a stredné školy sa od 30. novembra zrejme neotvoria. Trvá na svojom a teda, že najskôr musí denne pribúdať 750 prípadov a musíme mať situáciu pod kontrolou. Už včera sme vás však informovali o petícii za znovuotvorenie škôl.

Mimoparlamentná strana Spolu kritizuje vládu najmä kvôli tomu, že sa mohli otvoriť plavárne, fitká a kostoly, no vzdelanie dostalo stopku. Minister školstva Branislav Gröhling navrhuje, aby sa pri školách postupovalo podľa semaforu, ktorý sa v minulých mesiacoch osvedčil. Rovnako je za to, aby sa deti do škôl vrátili od 30. novembra.