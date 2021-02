Pribudlo 105 úmrtí, PCR testy odhalili 2 732 prípadov. V nemocniciach klesol počet hospitalizovaných pacientov

Na Slovensku v utorok (2.2) pribudlo 2 732 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 12 313 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 254 826 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V utorok pribudlo 3 829 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 226 471 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 626 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 360osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 274 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 307 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 788 560 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 4 889. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 150 959.

COVID automat sa sprísni

Od pondelka 8. februára by sa mohli otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. Podmienkou by malo byť pretestovanie rodičov takýchto detí. S podmienkou pretestovania žiakov by sa mohli do škôl vrátiť končiace ročníky stredných škôl, stredných odborných škôl a odborných učilíšť. Zároveň sa sprísni COVID automat.

V utorok po zasadnutí pandemickej komisie o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že odporúčanie predloží vláde SR. Krajčí zopakoval, že situácia na Slovensku sa ani po niekoľkých týždňoch zákazu vychádzania nezlepšuje. Pandemická komisia sprísnila na základe návrhu konzília odborníkov prísnejší COVID automat. Slovensko nebude môcť prejsť z čiernej do miernejšej – bordovej fázy – v prípade, ak počet hospitalizovaných s novým koronavírusom neklesne v nemocniciach pod 3000.

“Priemerný počet pozitívne testovaných osôb na území Slovenska a reprodukčné číslo sa sprísnili o 20 percent,” informoval. Podľa Krajčího by sa na vláde mali zaoberať aj otázkou zabezpečenia hraníc.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu Henrieta Hudečková povedala, že deti patria k jednej z najkritickejších vekových skupín populácie, ktorá zrejme najviac trpí pandémiou. Musia znášať prerušenie procesu vzdelávania a možné následky. Pri otvorení škôl by museli byť dodržané zásady, ktoré chránia školu, rodinu i pracovisko. Zdôraznila, že dodržiavaním opatrení a testovaním chcú predísť reťazovému šíreniu infekcie.

Konzílium tiež odporúčalo, aby sa letná prax študentov prvých až štvrtých ročníkov lekárskych fakúlt a zdravotníckych odborov vykonávala už počas semestra. Test rodičov mladších detí či žiakov končiacich ročníkov by nemal byť starší ako sedem dní.