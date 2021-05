Pri tragédii zomrela celá jeho rodina. Pád kabíny lanovky prežil len 5-ročný chlapec, zrejme sa odtrhlo lano

Talianske úrady v pondelok prisľúbili rýchle vyšetrenie príčiny pádu kabíny lanovky, ktorý si vyžiadal 14 obetí. Na pomoc prokurátorom, ktorí nešťastie vyšetrujú, bola zriadená špeciálna komisia, uviedol taliansky minister pre infraštruktúru Enrico Giovaini. Informuje o tom agentúra DPA.

Podľa prokuratúry z doposiaľ nezistených príčin pravdepodobne nefungoval bezpečnostný brzdový systém. Starostka mestečka Stresa Marcella Severinová uviedla, že zrejme sa pretrhlo nosné lano a kabínka padala, až kým nenarazila na stĺp, a potom sa zrútila na zem. V tom bode sa kabína “dva-, trikrát prevrátila a vrazila do stromov”, dodala starostka. Niektorí z tých ľudí, čo zahynuli, vypadli z kabíny.

Médiá uviedli, že prokuratúra zvažuje, či je možné vzniesť obvinenie zo zabitia z nedbanlivosti. Kabína lanovky vezúca návštevníkov na vrchol hory Mottarone, odkiaľ je výhľad na malebné severotalianske jazero Lago Maggiore, v nedeľu spadla z nosného lana a skĺzla dolu svahom. Počet mŕtvych sa do večera zvýšil na 14 – zomrelo jedno z dvoch detí prevezených do nemocnice vo vážnom stave. Išlo o malé dieťa so zlomeninami, informovala tlačová agentúra AP s odvolaním sa na úrady. Kabína lanovky sa zrútila neďaleko vrcholu hory Mottarone nad mestečkom Stresa, ktoré sa nachádza na pobreží jazera.

Prežil len 5-ročný chlapec

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že päť z obetí boli izraelskí občania. Jediným preživším je päťročný chlapec, ktorý pri nehode prišiel o oboch rodičov, starých rodičov a mladšieho súrodenca. Podľa médií je s ním v nemocnici jeho teta. Tragédia pripravila o životy aj ďalších ľudí. Medzi obeťami nešťastia sú snúbenci, ktorí sa mali po 10 rokoch brať, manželia, ktorí oslavovali 40. výročie sobáša, študentka s priateľom a aj ďalšia rodina s dieťaťom.

Spoločnosť zodpovedná za každoročnú kontrolu linky lanovky uviedla, že posledná inšpekcia prebehla v novembri 2020 a “nepreukázala nezrovnalosti”. Linku tiež kontrolovali v roku 2016 po renovácii. Rodinám obetí nešťastia vyjadrila na sociálnej sieti Twitter sústrasť aj šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Lanovku uviedli do prevádzky len nedávno po zmiernení opatrení spojených s pandémiou koronavírusu, píše DPA.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová zaslala v pondelok sustrastny telegram talianskemu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi v súvislosti s tragickým nešťastím v Stresa-Mottarone. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. “V mene občanov SR v ňom vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zranenému dieťaťu zaželala skoré uzdravenie,” priblížil.