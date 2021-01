Pri Tisovci príroda vytvorila pôsobivý prírodný unikát: Ľadopád je neoficiálnou zimnou atrakciou

Ľadopád, ktorý sa v zimnom období zvykne tvoriť pri ceste I/72 medzi mestom Tisovec a jeho časťou Bánovo v Rimavskosobotskom okrese, sa v posledných rokoch stal akousi neoficiálnou turistickou atrakciou. TASR to potvrdila primátorka Irena Milecová.

„Patrí to už určite ku koloritu Tisovca. Minulú zimu sa dokonca stalo, že pani z Banskej Bystrice nám telefonovala, že práve pre ten ľadopád sa chcú prísť do Tisovca pozrieť. Dokonca sa ma pýtala, či tam od nás chodia autobusy,“ uviedla primátorka.

Špecifikom tisovského ľadopádu je skutočnosť, že nevzniká na vodnom toku, ale na brale v lokalite nazývanej Tesná skala, priamo pod železničnou traťou Tisovec – Brezno. „Pohorie Muránskej planiny je krasové a zrejme aj vďaka tomu vzniká na tomto mieste. Pre nás miestnych je to už taký zvyk, že by tam ľadopád mal byť. Ak nie je, znamená to, že nie je pekná a poriadna zima,“ podotkla Milecová s úsmevom.

Problém je podľa nej však parkovanie na tomto mieste, keďže pri ľadopáde nie je oficiálne parkovisko. Návštevníci, navyše, musia prejsť cez cestu v trochu neprehľadnom úseku so zákrutou a horším stavom vozovky.

Okrem ľadopádu pri Tesnej skale môžu turisti v Tisovci a okolí absolvovať trasy viacerých turistických a náučných chodníkov, prejsť skalným kaňonom Čertovej doliny, vyjsť na rozhľadňu v sedle Zbojská, prípadne pokračovať značenými chodníkmi na Muránsku planinu.