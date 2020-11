Pri 4. kole testovania už certifikát nedostanete. Premiér potvrdil, že bude ďalšie celoplošné

Dnes po rokovaní vlády sa minister obrany Jaroslav Naď vyjadril aj k ďalšiemu kolu plošného testovania. Poprosil, aby sa ho zúčastnili naozaj len tí, čo v daných miestach bývajú alebo sa tam zdržujú.

“Nechceme nikomu zakázať dať sa pretestovať, ale zo štatistických dôvodov by sme radi mali prehľad o tom, ktoré obce majú akú mieru zamorenia vírusom,” vysvetlil Naď. Poukázal na to, že v niektorých obciach, ktoré majú len niekoľko sto obyvateľov, sa prišlo otestovať aj okolo 1600 ľudí.

Štát chce mať totiž presnejší prehľad o tom, koľko je reálne infikovaných v obciach a mestách, kde bolo v minulom kole viac ako 1 % nakazených. Zároveň minister Naď zdôraznil, že zo 4. kola testovania, ktoré dnes schválila vláda už testovaní nedostanú žiadny certifikát, ktorým by sa museli ďalej preukazovať. Pravidlá ohľadom certifikátov, ktoré teda platili počas prvých troch kôl už platiť nebudú.

Naď potvrdil, že niektoré obce dostali politický príkaz od opozičných politických strán, aby “neprichádzali pozitívne k tejto téme”. Ide podľa neho o málo obcí a riešia to s nimi. Zároveň verí, že odberné miesta sa otvoria všade tam, kde majú byť.

Antigénové testy zaobstará Sulíkov rezort

Antigénové testy potrebné na ďalšie celoplošné testovania bude napokon predsa obstarávať Ministerstvo hospodárstva SR. Vo štvrťrok o tom rozhodla vláda.

Ako po rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, celkovo budú obstarávať 16 miliónov testov. V uznesení sa stanovili štyri dátumy, ku ktorým majú byť k dispozícii vždy po 4 milióny testov. On sám pritom nevedel povedať, či jeho ministerstvo tieto podmienky bude schopné splniť, rovnako sa nevedel vyjadriť k forme nákupu ako ani k cene testov. “Tak ja sa budem snažiť to obstarať. Nakoniec nie je to atómová fyzika. Pustíme sa do toho,” vyhlásil minister.

Zároveň potvrdil, že zriadi komisiu, ktorá by mala na celý proces dohliadať. “Už teraz prizývam zástupcov Transparency International, Zastavme korupciou a zástupcov opozície, takže napríklad pán Fico, pán Pellegirini, alebo koho si pošlú, aby mohli na to dohliadať,” avizoval Sulík.

Jeho cieľom je, aby sa vyhli akýmkoľvek možným podozreniam. Minister sa už pritom v tejto veci obrátil aj na Úrad pre verejné obstarávanie, aby zistil, ktoré spôsoby obstarávania by v tomto prípade boli v súlade so zákonom.