Prezident Pellegrini má pre Fica ďalší tvrdý odkaz: Namiesto ciest na východ mu odporúča, aby sa „vrátil naspäť do vlasti“

Prezident SR Peter Pellegrini vyčíta vláde, že o návrhoch a opatreniach, ktoré prijíma, nedostatočne komunikuje s občanmi. Rovnako to platí aj pri krízových situáciách.

Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Peter Pellegrini následne vyzval Roberta Fica, aby si nevyberal, ktorá téma je preňho premiérska a ktorá nie.

„Celkovo vláde odporúčam, aby sa vrátila k tomu základnému – plneniu programového vyhlásenia,” dodal prezident a pokračoval, že od Fica by očakával, aby sa „dennodenne“ zaujímal a venoval problémom, ktoré aktuálne trápia Slovensko. Na druhej strane Pellegrini vládu chváli za to, že na tento rok zabezpečila stabilné ceny energií.

Očakáva rekonštrukciu vlády?

Prezident dostal od moderátora aj otázku, či tento rok očakáva rekonštrukciu vlády a či by premiérovi odporučil výmenu niektorých ministrov. „Nechcem kádrovať členov vlády, je to na premiérovi, ale vzhľadom na to, ako teraz vnímam jeho masívne zahranično-politické pôsobenie, odporučil by som mu, aby sa vrátil naspäť do vlasti,“ odpovedal.

Na tému možných predčasných volieb v tomto roku zhodnotil, že by sa mohli konať, len ak by sa na tom zhodla väčšia časť alebo celá vládna koalícia. Prezident tiež vyhlásil, že ceste premiéra do Moskvy rozumie. „Už je naspäť a teraz čo? O dva mesiace už ani nebudeme vedieť, že v tej Moskve bol. Myslím si, že sa z toho robí väčšia tragédia ako je.“

Všeobecné zmierenie nečaká

Na Slovensku bude aj v tomto roku podľa prezidenta pokračovať polarizácia a súboj dvoch hlavných politických smerov. “Nie som naivný, aby som si myslel, že dôjde k všeobecnému zmiereniu a objatiu sa všetkých politických aktérov v tejto krajine. U niektorých je nenávisť už taká silná a osobná, že sa to prekonať nebude dať,“ povedal Pellegrini. Myslí si, že k politickej stabilizácii Slovenska by mohlo prispieť zvolenie predsedu Národnej rady SR.

Pellegrini potvrdil aj to, že sa stretne s lídrami opozičných strán Michalom Šimečkom (PS), Milanom Majerským (KDH) a Branislavom Gröhlingom (SaS), ktorí ho o to žiadali v otvorenom liste. Podľa jeho slov ich chce uistiť, že nevidí tendencie zásadného odklonu v zahraničnopolitickej orientácií Slovenska, aj napriek Ficovým nedávnym cestám.

Na Ukrajinu sa nechystá

Cesta prezidenta SR Petra Pellegriniho na Ukrajinu neprichádza podľa jeho slov do úvahy. Prezident to odôvodnil tým, že ukrajinská vláda zastavila dodávky plynu a odmieta ich tranzitovať na Slovensko. Tiež dodal, že Slovensko má obrovský problém s plynom, aj keď máme dosť zásob až do budúcej zimy.

„Za situácie, že sa nám ukrajinská vláda a prezident rozhodli odstaviť dodávky plynu, odmietajú ho tranzitovať na Slovensko, čím zásadne ohrozujú energetickú bezpečnosť Slovenska. Za situácie, keď ukrajinský parlament prijíma zákon, ktorý má zakázať ešte aj transport ropy na Slovensko, hoc máme platné kontrakty, tak za takýchto okolností momentálne moja cesta na Ukrajinu nepripadá do úvahy,“ ozrejmil Pellegrini.

Zdôraznil, že ako prezident bude mať vždy na zreteli záujmy SR. Eviduje deklaráciu premiéra, že ak Ukrajina zastaví dodávky ropy na Slovensko, nemôže to ostať bez povšimnutia. Je podľa neho povinnosťou vlády, aby pre SR garantovala energetickú bezpečnosť.

Stretne sa s Trumpom?

Hlava štátu zatiaľ nemá informáciu, že by mal vo februári Slovensko navštíviť americký prezident Donald Trump. Stretnutie s ním by však naopak privítal a teší sa na naň.

„Trump bude veľmi ťažký partner,“ dodal Pellegrini, ktorý si myslí, že Trump sa do Bieleho domu vracia pripravený obsadiť všetky administratívne úrovne a „Európska únia sa bude musieť spamätať, aby nezostala pozadu“. Vyjadril aj obavy o to, aby sa Európa nestala kontinentom, s ktorým si každý bude robiť čo chce.

Reagoval aj na otázku moderátora k situácii so Zdenou Studenkovou. Podľa jeho slov bola „len v užšom výbere“ a teda nemohla ešte odmietnuť niečo, čo nedostala.