Prestížny Vogue opäť uverejnil fotografiu talentovanej Viktórie: Ukazuje, že aj jednoduchá snímka dokáže ohúriť svet

Minulé leto sme vám priniesli rozhovor s talentovanou Viktóriou, ktorej fotografie boli zverejnené v internetovej rubrike talianskeho Vogue, a to rovno dvakrát za sebou. Prešlo niečo vyše roka, Viktória s fotografovaním neprestala, práve naopak, neustále sa zlepšuje, čo si všimol aj módny magazín Vogue Italia, ktorý opäť uverejnil jej fotografiu.

Viktória Blažová nás už minulý rok presvedčila, že má cit na zachytenie výnimočných momentov a o jej fotografie medzitým prejavili záujem mnohé páry, ktoré mala možnosť fotiť pri ich veľkom svadobnom dni.

Okrem toho sa venuje aj lifestylovej fotografii. Keď si pozriete Viktóriine diela, vidíte originalitu a výnimočnosť. Fotografie mladej fotografky v sebe nesú mimoriadne estetický nádych a zároveň vyvolávajú rôzne emócie, napríklad pocity nostalgie. A to aj vďaka boho štýlu, ktorý obľubuje alebo svojej vášni k fotografii, ktorú sama opísala týmito slovami: “Fotím ľudí a lásku. S láskou.”

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktória Blažová (@viktoriasuchanova)

Prestížny Vogue si ju opäť všimol a jej prácu ocenil

Pred niekoľkými hodinami sa vo svojom príspevku na sociálnej sieti pochválila ďalším výnimočným úspechom, ktorý sa hocikomu len tak nepodarí. “Na dnes večer bola naplánovaná úplne iná fotka. Je vám to povedomé?” začala so smiechom.

“Takto pred vyše rokom (a pol?) som písala príspevok o tom, že sa mi splnil jeden z mojich snov. A dnes sme tu opäť,” pokračovala s tým, že IT Vogue má svoj špecifický štýl, do ktorého sa trafiť nie je vždy jednoduché. Avšak jej aj spoločne s Katarzee, ktorú možno dobre poznáte napríklad z TikToku, sa to podarilo.

“Poviem Vám, že som to trochu potrebovala. V tejto dobe plnej negativity a smútku, u mňa aj veľa práce a zdravotných problémov, bol toto ten záblesk šťastia, že ma to neskutočne dojalo. Fotka je jednoduchá, áno. A veď, prečo nie. Pevne verím, že sa vám bude páčiť,” napísala vo svojom statuse.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktória Blažová (@viktoriasuchanova)

Talentovaná, kreatívna a skromná

Viktória nám pred rokom priblížila okrem iného aj svoje začiatky s fotografiou. “Moja cesta k fotografovaniu bola celkom vtipná. Vždy ma to viac ťahalo k umeleckým smerom, no stret s fotkou bol čisto náhodný. Môj ocino fotil len tak sám pre seba a ja som si raz povedala, že veď možno by ma to bavilo,” uviedla. V tom čase mala približne 11-12 rokov, no odvtedy ju to neopustilo. Vzhľadom na jej talent, ktorým disponuje, je to len a len dobre.

Na otázku, či je na Slovensku alebo vo svete náročné preraziť v tomto odvetví, nám odpovedala kladne a odôvodnila to tým, že konkurencia je veľká. Dodala, že každý sa snaží mať svoj rukopis. Ako sa vyvíja Viktóriina tvorba, dá sa povedať, že ten jej je skutočne výrazný a niečím vybočuje spomedzi ostatných.

Náš rozhovor uzavrela s pokorou a priznala, že najväčším cieľom v jej fotografovaní je byť spokojná so svojou prácou a robiť ju s radosťou. “V tejto dobe je veľmi vzácne robiť to, čo človeka naozaj baví a robí ho to šťastným,” dodala na záver.

Po roku a pol je vidieť, že vo svojej vášni pokračuje, zlepšuje sa a ľudia si jej tvorbu obľubujú. A to je mimoriadny úspech.