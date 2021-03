Premiér Matovič obhajuje nákup vakcín Sputnik V: Ak by ju aj vyrábala Severná Kórea, nakúpili by sme ju

Ruská vakcína Sputnik V proti ochoreniu COVID-19 je predmetom zbytočnej politizácie. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Politici by sa podľa neho mali na vakcínu, ktorá zatiaľ nebola registrovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA), v prvom rade pozerať ako na liek.

„Mohli by sme konečne prestať rozmýšľať nad tým, odkiaľ táto vakcína pochádza. Pre mňa osobne, ak by ju vyrábala Severná Kórea, nakúpime ju zo Severnej Kórey. Ak by ju vyrábala Austrália, nakúpime ju z Austrálie,“ povedal Matovič. Pri kúpe vakcíny bolo podľa neho rozhodujúce, že má takmer 92-percentnú úspešnosť a pozitívne ju hodnotili aj vedci a odborníci v uznávanom lekárskom časopise Lancet.

Matovič reagoval aj na ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS). Uviedol, že na letisku nebol „vítať vakcínu“. „Bola to tlačová konferencia pred otvoreným zadným trupom lietadla, kde boli vidieť dve palety Sputnika V.

Myslí si, že v dobe, kedy chcú ľudia okrem hovoreného slova vidieť aj obraz a mať možno to posolstvo vizualizované, to bolo správne rozhodnutie. Že to niekomu geopoliticky vadí a silou mocou tam tú politiku chce vnášať, ma len a len mrzí,“ uviedol Matovič. Dodal, že predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko nemal na dohodu o dodaní ruskej vakcíny vplyv.

Ruská vakcína je zaregistrovaná v 38 krajinách

Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku uistilo, že Slováci dostanú možnosť získať jednu z najlepších vakcín. “Sme presvedčení, že jej použitie pomôže zachovať zdravie mnohých ľudí a prispeje k návratu do normálneho života,” dodala tlačová služba Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR.

Očkovať proti novému koronavírusu by mali slovenských pacientov riadne preverenými, otestovanými a schválenými vakcínami. Myslí si to prezidentka Asociácie na ochranu práv pacienta (AOPP) Mária Lévyová.

AOPP sa obáva, že keďže plnú zodpovednosť za podanie neregistrovanej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, akou je vakcína Sputnik V, nesie lekár, môže medzi ním a pacientom vznikať napätie.

Na Slovensku sa v súčasnosti očkuje vakcínami od spoločností Pfizer, Moderna a AstraZeneca.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v pondelok (1. 3.) informoval o tom, že Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Vakcína Sputnik V sa bude na Slovensku používať na základe výnimky.

Záujemcovia o očkovanie Sputnikom budú potvrdzovať, že vedia, že ide o vakcínu bez schválenia v Európskej liekovej agentúre.