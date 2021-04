Prekvapivé výsledky novej štúdie: Starší dokážu opicu po prehýrenej noci zvládať lepšie, než mladšie ročníky

Predpokladáme, že mnohé staršie ročníky boli v tom, že s pribúdajúcim vekom už nadmerné pitie alkoholu a nekonečné žúrovanie zvládajú ťažšie. Samozrejme, na tom nie je nič nezvyčajné, keďže čím sme starší, tým toho aj menej zvládneme. Najnovšia štúdia však preukázala presný opak – starší ľudia dokážu následky prehýrenej noci zvládať lepšie než tí mladších generácií.

S prekvapivými výsledkami štúdie uverejnenej v žurnále Oxfordskej univerzity Alcohol and Alcoholism prišli nedávno vedci, ktorí tvrdia, že sa im podarilo jasne preukázať, že starší ľudia sa dokážu s opicou po prežúrovanej noci vysporiadať jednoduchšie. Na štúdiu upozornil web LAD Bible.

Čím sme starší, tým je opica slabšia

Podľa výsledkov nedávneho výskumu sa dokonca podarilo jasne dokázať, že čím sme starší, tým je opica aj slabšia. Toto všetko je tak v rozpore s tým, čomu sa verilo doposiaľ. Autori novej štúdie ale tvrdia, že je to naozaj tak.

Za všetkým je skutočnosť, že mladí ľudia majú tendenciu piť alkohol častejšie a vo väčšom množstve, vďaka čomu sa aj rýchlejšie opijú. Starší ľudia ale naopak pijú nielen menšie množstvá alkoholu, ale zároveň aj menej často. Výskumníci tvrdia, že to starším dospelým umožnilo si na alkohol jednoducho zvyknúť a tým pádom sa s tým aj ľahšie vysporiadať.

Dôležité je, ako sa cítite

Výsledky štúdie, ktorú výskumníci zverejnili len začiatkom tohto mesiaca, zaznamenali informácie, že škodlivé účinky nadmerného užívania alkoholu majú s vekom tendenciu klesať, keďže nám v životoch pribúdajú aj iné povinnosti, ako je práca či starostlivosť o rodinu. Zároveň si ale vedci tiež všimli to, že veľmi dôležitým faktorom je aj pocit intoxikovaného alkoholom – to, ako veľmi sa človek cíti opitý počas noci, bude mať vplyv na to, aký stav bude zažívať nasledujúci deň. Vedúci štúdie toto nazvali pojmom „subjektívna intoxikácia“.

Za žiadnych okolností to netreba preháňať

„Vzťah medzi vekom a závažnosťou opice je silne sprostredkovaný subjektívnou intoxikáciou. Sprostredkovateľom môže byť citlivosť na bolesť, ktorá je s pribúdajúcim vekom nižšia,“ uviedli autori štúdie.

Samozrejme, toto všetko neznamená, že aj keď máte po štyridsiatke, mali by ste okamžite utekať po fľašu s alkoholom a vypiť ju celú na ex. Vždy treba piť zodpovedne a tak, aby z toho bolo čo najmenej následkov. Výsledky novej štúdie len potvrdzujú, že ak ste starší, opica nemusí byť až taká hrozná v porovnaní s mladšími ročníkmi.