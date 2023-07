Prejdú 15 minút, dostanú aj o 1 300 eur viac: Porovnali sme platy medzi Bratislavou a rakúskym Kittsee, takéto sú rozdiely

Azda každý z nás sa už stretol s priateľom či známym, ktorý sa vrátil zo zahraničia a opisoval výrazne lepšie podmienky prakticky v každej sfére živote. Do istej miery klišé sa pre Slovákov spája práve s Rakúskom, s ktorým sa často zvykneme porovnávať a spomedzi našich susedov je jeho ekonomika najrozvinutejšia.

V článku sa dozviete: k akým pracovným ponukám v rakúskom Kittsee sme sa dopátrali;

ako platia v rovnakých prevádzkach Slováci;

aké veľké sú rozdiely medzi krajinami;

koľko si dokáže Slovák zarobiť v rakúskych prevádzkach.

Slováci v Rakúsku

Mnoho Slovákov sa počas bežných dní vyberie nakupovať do neďalekých obcí ako Kittsee, Hainburg či Parndorf. Nie je prekvapením, že v tamojších službách pracuje množstvo našich krajanov. Podľa údajov štatistického úradu v roku 2020 dochádzalo za prácou do Rakúska takmer 50-tisíc Slovákov, v súčasnosti toto číslo môže byť aj vyššie.

Nás zaujímalo, koľko si zarobia zamestnanci bežných obchodov ako Billa, Lidl, Action, Takko Fashion či DM drogérie. Len nedávno sme porovnávali platy medzi domácimi potravinovými predajcami a môžeme konštatovať, že platové rozdiely sú v niektorých prípadoch až priepastné.

Rakúšania nemajú minimálnu mzdu

To isté sa dá povedať aj o rozdieloch medzi Rakúskom a Slovenskom. Prakticky v každej sfére majú Slováci ovládajúci nemčinu šancu zamestnať sa za výrazne lepšie peniaze. Dôležité je tiež konštatovanie, že z Bratislavy to je do Kittsee od 10-15 minút autom/autobusom v závislosti od toho, v ktorej časti Bratislavy bývate. Poďme sa teda pozrieť na to, aké sú platové rozdiely medzi aktuálnymi pracovnými ponukami. Všetky mzdy sú uvádzané brutto, teda „v hrubom“.

Na úvod je ešte potrebné napísať, že nástupné mzdy sú v Rakúsku na veľmi podobnej úrovni prakticky v každej oblasti, čo uvidíte v našom porovnaní. U našich západných susedov neexistuje nič také, ako na Slovensku minimálna mzda. Ako uvádza portál AMS, zamestnancov chránia takzvané kolektívne zmluvy, ktoré sú vypracované pre široké spektrum odvetví, od priemyslu až po obchod.

Rakúska obchodná komora (WKO) a Rakúska konfederácia odborových zväzov (ÖGB) sa dohodli, že minimálna mzda v kolektívnych zmluvách má byť 1 500 eur v hrubom mesačne. Takmer všetky kolektívne zmluvy však stanovujú vyplatenie miezd a platov 14-krát, čo znamená, že minimálna mzda vypočítaná mesačne je vyššia.

15 minút autom, aj 900 eur viac

V našom dnešnom článku sme sa zamerali na dvoch predajcov potravín v podobe reťazcov Billa a Lidl, rýchlo sa rozrastajúcu sieť superlacných obchodov Action, módne prevádzky Takko Fashion a obľúbeného predajcu drogérie DM. Všetci spomínaní predajcovia sa nachádzajú ako v Bratislave, tak aj rakúskom Kittsee.

Ako prvý tu máme módny reťazec Takko, ktorý má niekoľko predajní po celom Slovensku. Dostupné pracovné pozície nájdeme aj v Bratislave, kde asistentovi predaja ponúka zamestnávateľ 988 eur s dodatočnými príplatkami za prácu cez víkendy. Na bratislavské, ale aj celkovo slovenské pomery ide o skutočne šedý platový priemer. V Rakúsku dostane človek na tej istej pozícii u rovnakého predajcu pri plnom úväzku minimálne 1 945 eur.

Ešte prednedávnom bola takáto ponuka aktuálna aj v Kittsee, momentálne je rovnaké miesto v blízkosti Bratislavy voľné len v malom mestečku Deutsch-Wagram neďaleko Viedne.

Pokračovať môžeme lacným obchodom Action, ktorý bratislavským zamestnancom predajne ponúka slušných 1 150 eur. Nuž, ako vidíme, slušné to síce je na slovenské pomery, no v žiadnom prípade nie na tie rakúske. Zamestnanci pracujúci na predajni v rakúskych pobočkách dostanú podobne, ako pracovníci Takko Fashion, 1 945 eur brutto. Samozrejmosťou sú zľavy na sortiment predajne a podobné bonusy, aké dostávajú aj slovenskí zamestnanci.

Výrazne rozdiely sú aj v potravinových reťazcoch

Bez vyjadrenia väčšieho prekvapenia platí, že značné rozdiely badáme aj pri potravinových reťazcoch ako Billa a Lidl. Ako sme uviedli pri našom slovenskom porovnaní platov, predavači v bratislavskej Bille si mesačne prilepšia o 1 050 eur s dodatočnými príplatkami, zamestnanci Lidla si na tej istej pozícii v našom hlavnom meste zarobia 1 250 eur.