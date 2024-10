Predžúvanie jedla, či umývanie detí v kuchynskom dreze. Títo známi rodičia si za svoje výchovné metódy vyslúžili kritiku

Vychovávať deti je náročné, obzvlášť, keď ste neustále v centre pozornosti. Celebritní rodičia si často na pomoc najímajú opatrovateľky, no aj popri turbulentnom živote sa stále snažia tráviť so svojimi deťmi čo najviac času.

Každý rodič vychováva svoje deti inak a často, keď sa ľudia odchýlia od „tradičných“ výchovných metód, stretávajú sa s negatívnymi reakciami okolia. Slávni rodičia to poznajú viac než dobre. Portál Buzzfeed zozbieral hneď niekoľko príkladov takýchto výchovných metód celebrít, ktoré sa stretli s nepochopením.

Smithovci netrestajú deti

V roku 2013 sa Will Smith podelil o to, že on a Jada Pinkett Smith neveria v trestanie svojich detí.

„S našimi deťmi zaobchádzame tak, že sú zodpovedné za svoj život. Naša koncepcia je, čo najskôr im dať čo najväčšiu kontrolu nad ich životom a koncepcia trestu, naša skúsenosť je – má príliš veľa negatívnych vlastností,“ povedal Smith pre portál Metro.

Pokračoval: „Takže keď robia veci – a viete, Jaden, robil veci – môžete robiť, čo chcete, pokiaľ dokážete vysvetliť, prečo to bolo pre váš život správne.“

Kúpe deti v dreze

V roku 2022 bola Coco Austin kritizovaná po tom, ako na Instagrame zdieľala video svojej 6-ročnej dcéry, ako sa kúpe v kuchynskom dreze.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ChanelN (@babychanelnicole)

Keď dostala množstvo komentárov, v ktorých sa písalo, že jej dcéra je príliš stará na to, aby sa kúpala v dreze, Austinová reagovala slovami: „Ľudia, už musíte vedieť, že som nekonvenčná matka,“ napísala a pokračovala: „Robím to, čo funguje a je pre mňa jednoduchšie. Niektorí si možno budú chcieť vziať radšej príklad, než aby na mňa frflali!“

Nevadí jej sex ani drogy