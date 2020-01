Pred dvomi rokmi neprišli, tento rok to skúsia opäť. Pohoda predstavila ďalšieho headlinera

Ďalšieho účinkujúceho oznámil dnes vo vysielaní Rádia_FM PR manažér podujatia Anton Repka s tým, že skupina zatiaľ neposkytla bližšie informácie o tom, aký program na Pohode predstaví. Formácia mala vystúpiť na festivale už v roku 2018, no pre zranenie bubeníka napokon neprišla.

Glass Animals vznikli v roku 2010. V zostave pôsobia Dave Bayley (spev, gitara), Drew MacFarlane (gitara, klávesy), Ed Irwin-Singer (basgitara, klávesy) a Joe Seaward (bicie). V roku 2014 vydali prvý album Zaba. Po ňom nasledoval zatiaľ posledný How to Be a Human Being (2016), ktorý nominovali na Mercury Prize. Vystúpili v reláciách ako Late Night with Seth Meyers alebo Late Show with David Letterman či na festivaloch Glastonbury, Coachella, Lollapalooza a ďalších. Vlani ponúkli singel Tokyo Drifting (feat. Denzel Curry).

Pohoda sa bude konať od 9. do 11. júla na letisku v Trenčíne a účasť na nej predtým potvrdili aj Lykke Li, Stormzy, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, The Libertines, Metronomy, Wolf Alice, Slowthai, Archive, Kevin Morby, Floating Points, Parcels, ZHU, JPEGMAFIA, The Hu, Paula Temple, Confidence Man, Black Midi, Hatari, The Comet Is Coming, Shame, Yves Tumor, Chai, Bazzookas, Kokoroko, Emel Mathlouthi, Iva Bittová a Dunaj, Wooze, Pengshui, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Black Country, New Road, Shht, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, PoiL, Crack Cloud a Malox.