Prečo niektorí ľudia vždy na poslednú chvíľu rušia plány? Podľa odborníkov za to môže táto vlastnosť

Možno to robí preto, lebo je naozaj vždy v takej časovej tiesni a nedokáže si usporiadať svoj časový harmonogram. Možno je to introvert, ktorý sa jednoducho nedokáže prinútiť na stretnutie ísť. Podľa najnovšej štúdie však ľudia rušia plány na poslednú chvíľu preto, lebo sú narcistickí a impulzívni.

Vystihujú ich vlastnosti z temnej triády

Ako informuje nová štúdia publikovaná v časopise Personality and Individual Differences, ľudia, ktorí vždy rušia plány na poslednú chvíľu, dosahujú vyššie skóre na škálach hodnotiacich temné črty osobnosti, ako je napríklad narcizmus či machiavellianizmus. Okrem toho, je pravdepodobnejšie, že je taký človek impulzívny a často prokrastinuje, píše portál Psypost.

Je pochopiteľné, že niekedy je zrušenie plánov na poslednú minútu jednoducho nevyhnutné. Avšak niektorí ľudia rušia dohodnuté plány pravidelne. Robia tak nie preto, lebo musia, ale jednoducho preto, lebo sa im zdá, že iná činnosť by pre nich v danom momente mohla byť výhodnejšia. Niektorí odborníci si myslia, že toto správanie sa stáva čoraz bežnejšou súčasťou nášho života.

Silke M. Müllerová a jej kolegovia hovoria, že čoraz viac ľudí zanedbáva svoje záväzky a nedbá na dlhodobé následky. Ľudia konajú impulzívne a uprednostnia to, čo je pre nich v danom momente výhodnejšie, aj keď to znamená na poslednú chvíľu zrušiť stretnutie, ktoré bolo naplánované už mesiac. Vedci sa preto rozhodli, že zistia, s akými osobnostnými črtami sa toto správanie spája najčastejšie.

Sú impulzívni a prokrastinujú

Do výskumu sa zapojilo 190 ľudí vo veku od 17 do 30 rokov. Ich úlohou bolo vyplniť dotazník, ktorý hodnotil, do akej miery majú tendenciu rušiť stretnutia na poslednú chvíľu. Súčasťou dotazníka bolo hodnotenie impulzivity, miery prokrastinácie, FoMo (strach z toho, že niečo vynecháme), ale aj temná triáda, a to machiavellianizmus, psychopatia a narcizmus.

Po podrobnej analýze vedci zistili, že tendencia rušiť plány na poslednú minútu úzko súvisí s vlastnosťami temnej triády, prokrastináciou a impulzivitou. Najsilnejším prediktorom bol machiavellianizmus, teda tendencia manipulovať ľuďmi okolo seba, ako aj sklon k nemorálnemu správaniu v záujme zisku. Ľudia, ktorí rušia dohodnuté stretnutia na poslednú chvíľu, sú často egoistickí a nevidia, aké následky môže mať ich konanie v budúcnosti. Takému človeku vôbec neprekáža, že spôsobí nepríjemnosti inej osobe, ak za tým vidí možnosť osobného zisku.

Čo sa prokrastinácie týka, odborníci si myslia, že ľudia odkladajú na poslednú chvíľu aj rozhodnutie zrušiť stretnutie. Do posledného momentu vyčkávajú, ako sa situácia vyvinie a ktorá z alternatív bude výhodnejšia. Celá táto oblasť je však pre odborníkov pomerne nová a bude potrebné vykonať ďalšie výskumy. Odborníkov napríklad zaujíma, ako sa spomínané vlastnosti prejavujú v online svete.