Prečo jedlo, ktoré sme v detstve neznášali, teraz milujeme? Nie je to iba o chuťových pohárikoch, ako si mnohí myslia

Ako malí boli mnohí z nás doslova závislí na sladkostiach. Postupom času ale niektorí ľudia obľubujú viac horké chute a túto zasadnú zmenu môžeme pozorovať u veľkej časti obyvateľstva. Je to len jedna z mála zmien, ktoré môžeme pozorovať a súvisia s potravinami či nápojmi. Informácie priniesol Discover Magazine.

Zmysly sa vyvíjajú, chute vnímame aj mozgom

Naše chuťové poháriky nachádzajúce sa na jazyku, podnebí, pažeráku a v zadnej časti hrdla reagujú na niekoľko základných podnetov – sladké, kyslé, slané či horké. Mnohých možno prekvapí tvrdenie, že s našou chuťou nesúvisia len chuťové poháriky. Pri ochutnávke jedla musí množstvo podnetov spracovávať predovšetkým náš mozog. Je to práve on, kto nám povie, či si chceme dať ďalšie sústo.

Ako sa ďalej v článku uvádza, naše chute sú často spojené so spomienkami, ktoré sme si uchovali. Vieme si tak k danej chuti vybaviť napríklad miesto, kde sme sa s ňou stretli, ale aj fakt, či to bola pozitívna skúsenosť. Niektorí vedci sú toho názoru, že detské chuťové zmysly sú oveľa citlivejšie, hlavne čo sa týka horkej chuti. Preto majú deti tendenciu vyhľadávať skôr sladké potraviny a tento fakt je umocnený aj biologickým vývojom ľudských chuťových buniek.

Julie Mennella, biopsychologička z Monell Chemical Senses Center vo Philadelphii sa k tejto téme tiež vyjadrila: „Horká je často signálom pre veci, ktoré by mohli byť jedovaté alebo pred ktorými by sme sa mali mať na pozore,“ vysvetľuje prirodzené detské preferencie.

Strácame citlivosť na určité chute

Detstvom a dospievaním však naše zmysly a predovšetkým chuťové poháriky strácajú citlivosť, čo nám prirodzene mení aj chuťové preferencie. V dospelosti sa nám zvykne rozšírovať jedálniček a konzumujeme aj jedlá, ktoré sme v detstve neznášali. Na druhej strane sme stále ovplyvnení aj skúsenosťami.

Zaujímavým faktom je to, že v období stredného veku sa naše chuťové receptory prestávajú regenerovať takou rýchlosťou, ako to bolo počas dovtedajšieho života. V praxi to znamená, že sa nám opäť môže posúvať škála toho, čo sme ochotní ochutnať a v kombinácii so slabším čuchom sa nám zníži aj citlivosť na horké čí slané jedlá. Neplatí to však globálne, ale iba na niektoré chute a vône.

Ak by sme to teda mali zhrnúť, chute nám ovplyvňujú dva hlavné faktory – starnutie spojené s otupovaním chuťových pohárikov a skúsenosti, ktoré sú uložené v mozgu.