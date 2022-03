Prečo by ste nikdy nemali násilím budiť námesačného človeka? Toto si myslia odborníci

Ak človek zo spánku rozpráva, je to zvyčajne pomerne neškodné. Ak sa však námesačný človek rád aj poprechádza, môže to byť nebezpečné. Čo v takom prípade urobiť? Nechať spiaceho, nech si sám nájde cestu späť do postele alebo ho radšej zobudiť? Toto radia odborníci.

Budiť či nebudiť námesačného človeka?

Možno ste už aj vy niekde počuli, že námesačného človeka nikdy netreba budiť. Podľa odborníka na spánok Marka Mahowalda kedysi ľudia verili, že duša človeka počas spánku telo opúšťa. Hovorilo sa, že ak zobudíte námesačného človeka, ostane už bez duše, píše portál Live Science. V súčasnosti toho už o spánku a o námesačnosti vieme omnoho viac.

Vieme preto, že ak zobudíte námesačného človeka, neupadne do kómy a ani mu neprivodíte infarkt. Podľa portálu IFL Science to však neznamená, že by ste námesačného mali vždy zobudiť. Ak je niekto námesačný, znamená to, že sa zasekol niekde medzi hlbokým a plytkým spánkom. Ak takého človeka zobudíte, s veľkou pravdepodobnosťou bude zmätený a dezorientovaný.

Okrem toho, námesačného človeka nie je také ľahké zobudiť. Je lepšie nechať ho tak. Námesačnosť predsa za bežných okolností nijak neohrozuje zdravie človeka. Samozrejme, situácia sa môže zmeniť v prípade, ak sa námesačný človek pokúsi vyskočiť z okna alebo odíde z domu. Ohroziť ho môže aj to, ak narazí do nábytku alebo bude chcieť manipulovať so zapaľovačom, nožmi či inými nebezpečnými predmetmi.

V extrémnych prípadoch si môžu sadnúť aj za volant

Ako informuje portál BBC, bolo zaznamenaných niekoľko prípadov, kedy námesační ľudia sadli za volant a šoférovali. V roku 2005 zas 15-ročné dievča vyliezlo na 40 metrov vysoký žeriav a na jeho ramene opäť tvrdo zaspalo, píše BBC. Našťastie, podarilo sa ju zachrániť skôr, ako z ramena spadla. Za takýchto okolností je človeka jednoducho nevyhnutné zobudiť, je však potrebné urobiť tak nanajvýš opatrne.

Odborníci sa zatiaľ nezhodli na tom, aký je najlepší spôsob na zobudenie námesačného človeka. Zatiaľ nezistili, ako ho prebrať tak, aby nebol dezorientovaný. Myslia si však, že námesačného človeka netreba preberať násilím. Ideálne je pokúsiť sa ho dostať späť do postele. Ak sa námesačný nezobudí, jednoducho sa len uistite, že si nemôže ublížiť.

Námesačnosť sa najčastejšie objavuje v detstve a časom by mala sama od seba pominúť. Nie vždy sa tak ale stane. Ak ste námesačný vy a máte obavy o svoje zdravie, môžete sa porozprávať s lekárom.