Prečo sa budíme každú noc presne v ten istý čas? Vedci majú jednoduché vysvetlenie

Ak ho však budete zanedbávať dlhodobo, môže sa vám to vypomstiť. Mnoho ľudí trápia rôzne formy nespavosti. Niektorí nedokážu zaspať večer, iní sa zas zobudia uprostred noci vždy v ten istý čas. Prečo je to tak?

Prečo sa počas noci budíte?

Nedokážete si v poobedňajších hodinách odpustiť poslednú šálku kávy? Od stresu ani neviete, kde vám hlava stojí a večer často končíte s pohárom vína v ruke? Tieto faktory, ale napríklad aj hormonálne zmeny môžu prispieť k tomu, že náš spánok nie je taký kvalitný, ako by sme si priali, píše portál Daily Mail. Ako píše portál Bed Threads, môže to viesť k nespavosti. Problémy môže spôsobiť nielen neschopnosť zaspať, ale aj to, ak sa počas noci vždy v rovnaký čas zobudíte a už viac nedokážete zaspať.

Pre mnohých ide o tak bežný jav, že sa ním už príliš nezaoberáme. Aj drobná zmena v životnom štýle vám však môže pomôcť zabezpečiť si kvalitný a nerušený spánok počas celej noci. Samozrejme, ak ťažkosti so spánkom pretrvávajú a zasahujú do vašich každodenných činností, vyhľadajte radšej odborníka.

Stres

Najčastejšou príčinou porúch spánku je stres. Ak sa počas noci pravidelne budíte a viac neviete zaspať, môže to byť prvý krok vedúci k závažnejšej poruche spánku. Keď náš mozog beží celý deň na plné obrátky, produkuje hormóny, ktoré nám následne počas noci nedovolia zaspať. Nadmerné množstvo stresu často vedie k pocitom úzkosti, ktoré môžu byť taktiež zodpovedné za nekvalitný či prerušovaný spánok.

Fluktuácia hormónov

Spánkový cyklus môžu narušiť aj hormonálne zmeny. U žien tieto zmeny môžu súvisieť napríklad s menštruáciou alebo s menopauzou. Zobúdzanie sa počas noci môže spôsobiť napríklad prudký pokles hormónu progesterónu tesne pred začatím menštruácie. Progesterón totiž stimuluje vyplavovanie GABA neurotransmiteru, ktorý je zodpovedný za pocit uvoľnenia a relaxácie.

Životný štýl

Už dlho je známe, že pokiaľ ide o kvalitu spánku, dôležitú úlohu zohráva aj životný štýl. Spánkový cyklus môže narušiť konzumácia kofeínu v poobedňajších hodinách, popíjanie alkoholu niekoľkokrát do týždňa a aspoň hodinu pred spaním by ste mali vypnúť a odložiť aj všetky smart zariadenia, odporúča portál Healthline. Spánok môže ovplyvniť aj konzumovanie ťažkých jedál pred spaním, fajčenie či nedostatok fyzickej aktivity.

Ako si zabezpečiť neprerušovaný spánok?

Aj keď v súčasnosti už existuje množstvo liekov na spanie (na lekársky predpis, aj bez neho), na tie by ste sa mali spoliehať až po konzultácii s lekárom. Kým sa k nim uchýlite, vyskúšajte najprv spánok v úplne tmavej miestnosti. Ak je to možné, choďte spať každú noc v rovnakom čase. Približne v rovnakom čase by sme mali aj každé ráno vstávať. Nápomocná môže byť aj meditácia, čítanie knihy či počúvanie upokojujúcej hudby pred spaním.