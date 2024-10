Prebudil sa ako 24-ročný, v zrkadle videl 63-ročného muža: Mužovi sa po úraze hlavy zmazalo 39 rokov spomienok

Zabudol na svoju manželku, syna i vnúčatá. Zabudol na všetko. Jeho poslednou spomienkou bolo, ako opúšťal svoj dom v Ríme v marci 1980. Luciano vypovedal, že potom prišiel náhly úder a tma. Prebudil sa v nemocnici.

Luciano sa ale v skutočnosti prebudil v roku 2019, pričom bol v kóme len pár dní. Keď sa zbadal v zrkadle, nedokázal spojiť svoju identitu so 63-ročným pánom v odraze. Úraz hlavy mužovi spôsobil amnéziu a vymazal mu z hlavy takmer 40 rokov spomienok.

Tragický príbeh priniesol portál Daily Mail.

Bol v úžase z pohľadu na GPS, nepoznal meno svojho syna

Ešte tragickejší moment nastal, keď ho prišla navštíviť „cudzinka“ – žena v rokoch, ktorá bola jeho vlastná manželka.

Muž odvtedy už celých päť rokov usilovne pracuje na tom, aby sa dokázal vrátiť k svojmu životu. Za pomoci sestier, lekárov a rodiny sa musel spoznať so synom, s manželkou, vnúčatami a s moderným svetom. Bol v úžase z pohľadu na dnešné telefóny, na GPS navigáciu, či rýchlosť dnešnej doby.

V roku 2024 sa muž stále integruje do svojho vlastného života. Tento svet nepozná, avšak učí sa v ňom žiť. Od mien svojich najbližších po existenciu vnúčat, dnes 68-ročný Luciano dokázal počas zotavenia získať naspäť len pár spomienok.

Okrem boja s vlastnou identitou bolo pre neho náročné zistiť, ako sa správať ako dedko a otec. On mal predsa stále identitu 24-ročného mladíka, ktorý zbožne dúfa, že si ho jeho 19-ročná snúbenica skutočne vezme za manžela.

„Niekedy poviem, že si chcem skúsiť cestu lietadlom, pretože som to ešte nikdy neurobil. A moja manželka mi povie ‘O čom to hovoríš? Veď sme spolu boli v Paríži.’ A ja jej na to poviem: ‘Ty si tam možno bola, ja nie,’“ prezradil Luciano talianskym médiám.

Jediné skutočné spomienky, ktoré sa mu vrátili, sú kresba bociana, meno Matteo, dátum, čas a nápis „PN 2300“, čo bola visačka na postieľke jeho prvého vnúčatka, ktoré sa narodilo v roku 2014.

Luciano nakoniec tvrdí, že sa postupne učí akceptovať, aká je realita. Našiel prijatie v tom, že už nie je mladý muž, ktorý vybehne po schodoch ako nič a má celý život pred sebou.